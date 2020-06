Brandende brandstichter gezocht in Mijdrecht

MIJDRECHT - In Mijdrecht is vorige week een auto in brand gestoken op de Heemraadsingel. Volgens de wijkagent gebeurde dat rond 02.15 uur, ter hoogte van de Prinses Margrietlaan.



Een omstander zag dat iemand een autoruit insloeg en daarna het voertuig in brand stak. Volgens de getuige vatte de brandstichter daarbij ook zelf vlam.



Reacties

10-06-2020 12:08:57 KhunAxe

Heel leuke artikelkop, maar het artikel zelf is eigenlijk té summier om er iets van te kunnen zeggen

10-06-2020 12:14:21 venzje

Ik kan daaraan toevoegen dat de kop nog net niet langer is dan het artikel. @KhunAxe : Toch is het je gelukt.Ik kan daaraan toevoegen dat de kop nog net niet langer is dan het artikel.

10-06-2020 12:20:05 Sjaak

Een autopyromaan in dubbel opzicht.

10-06-2020 12:23:22 KhunAxe

"De Brandende Brandstichter"



Goh, heb ik wéér iets gezegd hier Suske & Wiske inGoh, heb ik wéér iets gezegd hier

10-06-2020 12:45:56 Mamsie

En hoe gaat het nu met de geflambeerde vandaal?

