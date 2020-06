Hulpdiensten massaal uitgerukt voor zwemmende vrouw

Meerdere brandweerwagens, ambulances en politiewagens zijn rond 14.00 uur opgeroepen voor een melding over een persoon in het water bij de Veemkade.



Volgens een buurtbewoner was er 'heel veel politie en brandweer' ter plaatse. 'Twee duikers zijn op zoek in het water.' Ook is er op foto's te zien dat er een lege brancard aan een ladderwagen boven het water hangt.



Een woordvoerder van de politie laat weten dat het loos alarm bleek te zijn. Een vrouw was gaan zwemmen, maar bewoners vonden dat vreemd en belden 112.



De hulpdiensten zijn toen maar weer vertrokken.

Reacties

Een politieauto, een brandweerauto en een ambulance lijkt mij ruim voldoende voor een melding dat er één persoon in het water ligt.



Wat is dat toch voor een raar fenomeen dat er klaarblijkelijk altijd met veel teveel materieel en mankracht op zo'n oproep gereageerd wordt?



Kost de gemeenschap klauwen vol met geld om niets.. En kom mij nu niet aan met 'Beter een keer teveel dan een keer te weinig', want daar gaat het helemaal niet om!



Natuurlijk moet je reageren, maar met 1 ambulance, 1 politieauto en 1 brandweerauto heb je algauw een man of 8 tot 10 ter beschikking, zou ruim voldoende moeten zijn voor 1 drenkeling.. Of zelfs meer..



Wat een verspilling allemaal....



