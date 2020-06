Bus Connexxion klem onder viaduct

Aalsmeer – Dat ook een bus van Connexxion te hoog is voor het (te) lage viaduct op de Hornweg, heeft een chauffeur vrijdag 5 juni, rond twee uur in de middag, bewezen. Ondanks de waarschuwingsborden dat de maximumhoogte 2.50 meter is, reed de chauffeur door en kwam klemvast te zitten met de elektrische bus.



Het is het zoveelste ongeval bij het viaduct. Al diverse bestuurders van bestelbusjes en kleine vrachtwagens dachten net onder het viaduct door te kunnen, maar reden forse schade. Ook dit keer is de schade groot. Meestal lukt het de brandweer om door de banden leeg te laten lopen de klemrijders los te krijgen, maar in dit geval is zwaarder materieel nodig.



Medewerkers van Connexxion zijn ter plaatse gekomen om de elektrische bus stroomloos te maken, waarna de brandweer aan de ‘klus’ kon beginnen. Volgens omstanders waren enkele uren nodig om de bus en het viaduct weer van elkaar te scheiden.



De chauffeur van de bus is niet gewond geraakt, ook de zes passagiers kwamen met de schrik vrij. Medewerkers van de ambulancedienst hebben allen nagekeken.



Op de Hornweg rijden normaal geen bussen, maar omdat een aantal haltes vervallen is, rijden de bussen nu een andere route. Zo goed als zeker is de chauffeur te vroeg afgeslagen en had hij bij de Zwarteweg rechtdoor moeten rijden.



Gelijk na de ‘botsing’ kwam de discussie op gang of het misschien toch beter is om het wegdek hier uit te graven, waardoor het ook mogelijk wordt voor de brandweer en de ambulance om deze route te kunnen rijden, want voor deze twee hulpverleners is het viaduct eveneens te laag en moeten zij omrijden als hun hulp snel vereist is.

Reacties

09-06-2020 23:03:33 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.174

OTindex: 77.986

Ik blijf het onbegrijpelijk vinden dat er geen , ja hoe heten die dingen waar je onderdoor moet rijden voor je het viaduct inrijdt, die dan tegen je dak rammelen, geplaatst zijn op die beruchte plekken.

09-06-2020 23:18:33 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.875

OTindex: 931

@Mamsie : Die bus moest daar blijkbaar niet rijden, maar als ook de hulpdiensten er last van hebben, zouden ze inderdaad beter effectievere maatregelen kunnen nemen.

09-06-2020 23:20:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.950

OTindex: 24.764

@Mamsie : Dat is niet overal een geschikte optie. Maar als er al meerdere van dat soort ongevallen gebeurd zijn lijkt het mij inderdaad zaak dat de wegbeheerder even over de geldbuidel strijkt. Zoals je weet zit die bij sommigen op de plaats waar normaal het hart zit.

09-06-2020 23:27:06 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.875

OTindex: 931

@Emmo : Misschien als de wegbeheerder aansprakelijk wordt gesteld voor alle schade die dit soort akkefietjes met zich meebrengt? Misschien begint hij dan wel als een gek te strijken...

09-06-2020 23:29:48 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.950

OTindex: 24.764

@HoLaHu : Die wegbeheerder zegt: "er staan toch borden"? En goed beschouwd heeft hij daar gelijk in. Dat mensen de hoogte van hun vehikel niet kennen en denken "Dat past wel" is de beheerder niet aan te rekenen.

09-06-2020 23:31:49 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.946

OTindex: 34.614

ze blijven aan de gang op de Hornweg

09-06-2020 23:36:50 HoLaHu

Erelid



WMRindex: 2.875

OTindex: 931

@Emmo : Daar heb je natuurlijk een punt. Maar het is eigenlijk toch van de zotte dat hulpdiensten om moeten rijden omdat hun auto's er niet door kunnen? Je zal maar liggen te peigeren na een hartaanval...

