Kat heeft zo’n boze blik dat zelfs Grumpy Cat erbij verbleekt

Een jaar geleden stierf Grumpy Cat, die legendarisch werd door de hilarische memes. Hij heeft nu een waardige opvolger die luistert naar de naam Kitzia.Kitzia woont in Florida met haar baasje Viktoriia, een Oekraïense vrouw die zes jaar geleden naar de Verenigde Staten verhuisde. Viktoriia houdt van fotograferen en deelt regelmatig een kiekje van Kitzia op Instagram.De kat heeft echter een opvallend chagrijnige blik die angstaanjagend maar tegelijkertijd grappig is. Dat leverde haar intussen al bijna 50.000 volgers op. Volgens haar baasje is het echter een erg lieve poes, wat het alleen nog maar mooier maakt.