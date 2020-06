Deze robot ruimt peuken van het strand: Erg schadelijk voor de natuur

Het zal een vreemd gezicht zijn voor de bezoekers van het strand van Scheveningen. Daar gaat deze zomer een robot sigarettenpeuken uit het zand rapen. Het apparaat is een uitvinding van studenten van de TU Delft.De Beach Bot, zoals het apparaat genoemd wordt, helpt deze zomer om het strand in Scheveningen schoon te houden. Het initiatief, ook wel Project.BB genoemd, is ontstaan uit de eigen frustratie van de studenten."Het is bizar hoeveel afval er achterblijft na een warme stranddag", zegt initiatiefnemer Martijn Lukaart tegen Editie NL. "Groot plastic afval wordt opgeruimd door schoonmakers, maar klein plastic en peuken blijven achter. Dat is zeer schadelijk."De strandrobot werkt met behulp van een camera. "Als hij over een peuk rijdt, ziet hij die dankzij een detectie-algoritme dat sigaretten herkent. Hij ziet het alleen niet als de peuk verborgen ligt onder het zand. Het is geen graafmachine", aldus Martijn.De Beach Bot werkt niet erg snel. Alle peuken opruimen zal hem dus niet lukken. "De robot is vooral bedoeld om het bewustzijn van mensen te vergroten, zodat ze niet alles op het strand laten slingeren. We willen uiteindelijk bereiken dat hij tegen de strandbezoekers kan praten, en kan vragen: 'Wat is dit? Is dit afval en moet ik het meenemen?'"Het feit dat een robot klein zwerfafval kan herkennen, is uniek. "Daarmee kunnen we weer data verzamelen over hoeveel zwerfafval blijft liggen op het strand", vertelt Martijn.De hulp van de robot is hard nodig, want sigaretten zijn grote vervuilers. Van al het zwerfafval dat vorig jaar op het strand gevonden werd, bestond 34 procent uit peuken. "En dat zijn alleen nog maar de zichtbare peuken. Er liggen er ook nog een hoop verstopt onder het zand", zegt Mieke den Elzen van Stichting Nederland Schoon.Sigarettenpeuken zijn erg schadelijk voor de natuur. "In de filters zit plastic en dat is niet afbreekbaar. Uiteindelijk valt het uiteen in kleine stukjes, oftewel microplastic, dat niet meer met blote oog te zien is. die zakken verder in de grond en komen in de zee terecht."Dat is op z'n beurt weer schadelijk voor de dieren in de zee, die het inslikken. "En het draagt bij aan de plasticsoep. Bovendien komen er tijdens het roken zelf ook chemische stoffen vrij die in de filter achterblijven. En die giftige stoffen vervuilen het zeewater."Bewustwording is volgens Den Elzen de allerbelangrijkste missie. "We kunnen niet alles blijven opruimen. Mensen moeten stoppen met het weggooien van afval in de natuur. Met name bij sigaretten gaat dat makkelijk, want ze zijn klein en het valt minder op."