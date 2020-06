Terrasmeubilair op geleidelijnen in Hilversum

HILVERSUM - Sinds de terrassen meer ruimte mogen innemen om corona-veilig te zijn, loopt de blinde Gregory Dunker tegen een hoop obstakels aan in het centrum. "De gemeente beweert aan toegankelijkheid te doen, maar dit is een zooitje."



Tik, tik, tik. Gregory loopt met zijn blindenstok over de Groest in het centrum. "Iedereen moet kunnen winkelen, of je nu slechtziend bent of in een rolstoel zit," legt hij uit. "Hé, hier kan ik niet verder. Wat is dit? Even voelen. Ah, een stoel."



Op veel plekken in het centrum staat het terrasmeubilair óp of vlak náást de geleidelijnen. "En dat is heel vervelend voor mij. Ik loop er tegenaan en weet soms niet hoe ik ergens omheen moet," zegt Gregory, die een noodkreet op Facebook plaatste.



Gregory is lid van het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken Hilversum en zet zich al jaren in voor een toegankelijker centrum. "We hebben onlangs nog met de wethouder hier gelopen om te vieren dat de toegankelijkheid op veel plekken verbeterd is. En dan komt corona en zijn wij opeens niet meer belangrijk, dat kan gewoon niet."



Hij is overigens zelf ook erg blij dat de terrassen weer open zijn. "Jazeker, heel fijn. Ik gun het iedereen, óók de terraseigenaren, maar de manier waarop moet anders."



Verbeterpunten

De gemeente Hilversum laat in een schriftelijke reactie weten veel te doen aan de toegankelijkheid van het centrum, maar geeft toe dat er - met name op de Groest - nog verbeterpunten zijn.



Gregory hoopt dat ze snel in actie komen. "Dat binnen enkele dagen de terrassen zo staan dat de situatie veilig is voor mensen in een rolstoel en voor blinden. Deze mensen hebben al een beperking en daar moet niet nog een beperking van mobiliteit bij komen."

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: