Uitgeesters slaan alarm om fotograferende vrouw met hoofddoek, gemeente door het stof

UITGEEST - Een vrouw met hoofddoek die vorige week in Uitgeest bij familie op bezoek was, is door ongeruste dorpsbewoners op beeld vastgelegd. De vrouw vond het dorp zo mooi dat ze wat foto's van het straatbeeld maakte. Genoeg reden voor buurtbewoners om elkaar te waarschuwen; ze omschreven de vrouw als 'iemand om voor op te passen.'



Burgemeester Gerrit Goedhart van Uitgeest is geschrokken van het voorval, omdat bewoners van de Meldijk haar bezoek interpreteerde als iets potentieel dreigends en elkaar daar via Facebook voor waarschuwden.



"U kunt zich vast voorstellen hoe geïntimideerd en gediscrimineerd je je voelt als je nietsvermoedend foto’s staat te maken, omdat je het schilderachtige Uitgeest zo mooi vindt en vervolgens de vreselijkste termen over je heen krijgt", duidt de burgemeester zijn afschuw over het voorval op Facebook.



Hij besloot de de vrouw uit te nodigen voor een gesprek en bood haar namens de gemeente excuses aan. Hij noemt het onbegrijpelijk dat er zo hard met vooroordelen gesmeten wordt.



"Mijn oproep aan iedereen is: laten we met elkaar open en vriendelijk zijn. Het is heel goed dat bewoners alert zijn, maar spreek iemand aan of bel de politie als je het niet vertrouwt", vertelt hij. "Maar ga niet op internet voor eigen rechter spelen op basis van achterdocht en wantrouwen."



Uitgeest is volgens Goedhart een gastvrij en wereldwijs dorp 'waar voor discriminatie en pesterijen geen plek is'. Het is niet duidelijk hoe dit bij de gemeente terecht is gekomen. Zij waren nog niet bereikbaar voor een reactie.

Reacties

09-06-2020 12:12:42 KhunAxe

"Uitgeest is volgens Goedhart een gastvrij en wereldwijs dorp 'waar voor discriminatie en pesterijen geen plek is'."



Tuurlijk, dat spreekt volop uit hun daden.. Idioten Tuurlijk, dat spreekt volop uit hun daden.. Idioten

09-06-2020 12:18:10 botte bijl

niet iedereen is daar altijd Uitgeestig

09-06-2020 12:22:07 venzje

@KhunAxe : Ja, dat is het eerste wat ook ik dacht. Je voelt je er echt welkom.

09-06-2020 12:36:33 Emmo

@KhunAxe : geldigheid van die reden). @venzje : Toch vraag ik mij af waarom mensen het als een mogelijke bedreiging ervaren als een duidelijk islamitische persoon ergens foto's aan het nemen is. Zou daar heel misschien een reden voor zijn? (onafhankelijk van devan die reden).

09-06-2020 12:42:44 KhunAxe

Ik kan het mij eerlijk gezegd niet heugen Je gaat toch ook niet de AIVD bellen als je een Duitser langs ziet rijden?



Laatste edit 09-06-2020 12:45 @Emmo : Nee, ik denk het niet, niet in Nederland. Wanneer hebben we daar te lijden gehad van islamitische terroristische aanslagen?Ik kan het mij eerlijk gezegd niet heugenJe gaat toch ook niet de AIVD bellen als je een Duitser langs ziet rijden?

09-06-2020 12:54:11 Emmo

Nee. Maar veel mensen lezen ook buitenlands nieuws en kunnen zich misschien voorstellen dat zoiets ook in Nederland kan gebeuren. Nou lijkt me de kans daarop in Uitgeest ongeveer net zo groot als in Zwartsluis, maar dat neemt de angst ervoor niet weg. @KhunAxe : Apart van Theo van Gogh, de aanslag op Amerikaanse toeristen op Amsterdam Centraal, De Shoebomber (vlucht Amsterdam - US), de aanslag op die tram in Utrecht en een aanslag in de Thalys (Amsterdam - Parijs)? ( bron ).Nee. Maar veel mensen lezen ook buitenlands nieuws en kunnen zich misschien voorstellen dat zoiets ook in Nederland kan gebeuren. Nou lijkt me de kans daarop in Uitgeest ongeveer net zo groot als in Zwartsluis, maar dat neemt de angst ervoor niet weg.

09-06-2020 13:04:52 KhunAxe

Hoeveel serieuze terroristische aanslagen zijn er de afgelopen 10 jaar op Nederlandse bodem uitgevoerd? Ik wacht



Natuurlijk moeten we alert blijven, natuurlijk moeten wij een achtergelaten tas of koffer in een park of winkelcentrum serieus nemen, allemaal helemaal waar.. Maar over de piszeik gaan omdat een vrouw met hoofddoekje foto's aan het nemen is van mooie panden? Laat je nakijken!! (Niet jij beste vriend, de paniekzaaiers ) @Emmo : Theo van Gogh was 2004, de schutter in de trein van Amsterdam naar Parijs was in 2015, maar vooruit, dan nog, dan praat je over twee aanslagen in hoeveel jaar??Hoeveel serieuze terroristische aanslagen zijn er de afgelopen 10 jaar op Nederlandse bodem uitgevoerd? Ik wachtNatuurlijk moeten we alert blijven, natuurlijk moeten wij een achtergelaten tas of koffer in een park of winkelcentrum serieus nemen, allemaal helemaal waar.. Maar over de piszeik gaan omdat een vrouw met hoofddoekje foto's aan het nemen is van mooie panden? Laat je nakijken!! (Niet jij beste vriend, de paniekzaaiers

09-06-2020 13:29:54 botte bijl

angst, paniek en hysterie zijn slechte raadgevers

