Missie geslaagd! Gevonden poesiealbum uit 1917 eindelijk in handen van familie

Het puntgave poesiealbum uit 1917, dat werd gevonden in een kast in het Asser verpleeghuis Anholt, heeft een nieuwe eigenaar. Christa de Graaff spoorde met hulp van sociale media en de krant de familie van de eigenaresse op.Poesiealbum van meer dan 100 jaar oud gevonden achterin een kast in Assen: 'Ik hoop nog familie te vinden'De Graaff en haar collega’s van het verpleeghuis vonden het album in april, toen zij een afdeling klaarmaakten voor de opvang van coronapatiënten. Sindsdien is ze op zoek naar familie van Grietje van Dam, wiens naam aan de binnenkant van het album geschreven staat.Na een oproep op social media kreeg De Graaff vanuit het hele land hulp aangeboden in de zoektocht. Als snel werd duidelijk dat Grietje van Dam geen directe nazaten heeft. De zoektocht leek, ondanks dat haar Facebook-oproep meer dan 4.500 keer werd gedeeld, op een dood spoor beland.„Ik wilde het poesiealbum al bijna inleveren bij het Drents Archief”, zegt De Graaff, die afgelopen week ook nog werd geïnterviewd op Radio 2. „Maar toen kwam daar toch ineens een bericht van familie van haar.”Wat blijkt? Een achterneef, kleinkind van de broer van Grietjes moeder, blijkt nog altijd in Assen te wonen. Vrijdagmiddag heeft De Graaff hem het album overhandigd. „Er zijn nog meer kleinkinderen van Grietjes oom, die zijn hier allemaal heel blij mee.” De Graaff heeft bij de familie ook foto’s gezien van Grietje. „Nu heeft de eigenaresse van het album voor mij ook een gezicht gekregen. Zo hebben we de zoektocht op een mooie manier afgesloten.”