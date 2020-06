Hardleerse automobilist zonder rijbewijs gebruikt corona als smoes

Een automobilist die met hoge snelheid door de stad reed, is door de politie voor de tiende keer betrapt op het rijden zonder rijbewijs.



De auto reed 157 kilometer per uur daar waar 100 was toegestaan. Toen hij aan de kant gezet werd door een motoragent zei de bestuurder hij zijn rijbewijs net gehaald had, maar dat hij het door de coronamaatregelen nog niet fysiek in handen had.



Uit een controle bleek dat de man al voor de tiende keer betrapt werd op het rijden zonder rijbewijs. De auto is in beslag genomen. Het dossier van de man is opgestuurd naar het Openbaar Ministerie.

Reacties

08-06-2020 22:26:25 BatFish

Oudgediende



Je zou toch zeggen dat de man vaak genoeg geoefend had met dit soort trutsmoezen, dat hij kon weten dat dit niet geloofd zou worden.

08-06-2020 22:35:22 Emmo

Stamgast



niet hadden @BatFish : Hij dacht natuurlijk dat die agenten die ervaringhadden

08-06-2020 22:53:14 Heusdenaar

Erelid



Mijn vrouw had een keer stiekem mijn auto mee genomen om snel even boodschappen te doen bij de plaatslijke supermarkt. Net toen ze weer naar huis wou rijden werd ze staande gehouden en vroeg de agent naar haar rijbewijs waar op ze heel serieus antwoordde dat ze volgende week haar examen had en dat ze dan wel haar rijbewijs zou laten zien maar als hij echt zo nodig een rijbewijs zou willen zien had ze d'r Turkse rijbewijs wel bij. Na een hele preek moest ze de auto daar laten staan en beloven dat ze haar Nederlandse rijbewijs met een doos gebak op kantoor laten zien.

08-06-2020 23:01:24 Heusdenaar

Erelid



@Emmo : ja maar wel op mijn kosten helaas

08-06-2020 23:44:47 emmertje

Oudgediende



Toen zei ik dus: Dat kan niet, tenzij u de anderhalve meter-afstandsregel niet nageleefd hebt.



Zo werd ik laatst aagehouden, en de agent in kwestie zei, dat ie alcohol rook bij mij.Toen zei ik dus: Dat kan niet, tenzij u de anderhalve meter-afstandsregel niet nageleefd hebt.

08-06-2020 23:56:21 HoLaHu

Erelid



@emmertje : Of je had echt een kegel van hier naar Tokio...

