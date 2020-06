Aardappelberg uitgestort over NDSM-werf, Amsterdammers kunnen tas vullen

Door de weggevallen vraag naar frietaardappels vanuit de horeca liggen de boerenschuren in Nederland vol met aardappels. Op zaterdag 6 juni organiseert Jur Jacobs een actie op de NDSM-werf om aandacht te vragen voor dit probleem. Er wordt 38.000 kilo aan aardappels uitgestort en aan consumenten verkocht. Iedereen mag zijn tas volscheppen en een bedrag doneren om de boeren te steunen. Mensen kunnen zich van te voren aanmelden voor een tijdvak.



Nederland produceert een grote hoeveelheid aardappels voor festivals, export en de horeca. Door de coronacrisis is deze vraag de afgelopen maanden compleet stil komen te liggen en nu ligt er in totaal meer dan een miljard kilo aan aardappels in de schuren van boeren.



Weggooien

Veel boeren zijn nu genoodzaakt deze aardappels weg te gooien of voor een bedrag lager dan de kostprijs te verkopen, waarna de aardappels gebruikt worden als veevoer of biogas.



Jur Jacobs en het Slow Food Youth Network komen nu in actie om de boeren te helpen. 'Het is ontzettend zonde om al dit goede voedsel te verspillen. De boer werkt een jaar lang heel hard om deze producten aan te kunnen bieden maar nu valt dit helemaal weg,' aldus Jur Jacobs.



Tas volscheppen

Op zaterdag 6 juni komt er een boer met 38 ton aardappels naar de NDSM-werf. Voor een minimumbedrag van €5,70 mogen consumenten een hele tas volscheppen en om de boer extra te steunen wordt er nog om een vrijwillige donatie gevraagd. De actie is opgezet in samenwerking met de app 'Too Good to go' en via deze app kunnen de mensen het bedrag doneren. De actie duurt van 12:00 tot 18:00 uur en mensen kunnen zich aanmelden voor een tijdvak.



Topje van de aardappelberg

'Dit is natuurlijk maar het topje van de aardappelberg en naast het steunen van deze boer organiseren we de actie om meer aandacht te vragen voor dit probleem. Naast de aardappels worden er namelijk ook ontzettend veel wortels, aubergines en komkommers weggegooid,' vertelt Jur.



Meer acties

Op verschillende plekken in het land hebben de boeren hun aardappels vanuit hun schuur aangeboden aan consumenten en dit is de eerste keer dat er zo'n actie op een centrale plek in een stad plaatsvindt. 'We hopen dat we binnenkort meer van dit soort acties kunnen houden en we hebben al aanvragen gekregen uit de Flevopolder en Eindhoven,' aldus Jur.





Reacties

05-06-2020 22:58:05 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.015

OTindex: 18.915

Bizar toch hoe de markt werkt. Ik heb de afgelopen maanden uiteraard ook niet in restaurants gegeten, maar in totaal niks minder dan normaal. Alleen koken we nu alles thuis. Wat doen die Nederlanders dan? Eten die buiten coronatijd drie keer zo veel als nu (dan heel gezond dat er minder gegeten wordt)? Of koken Nederlanders nauwelijks en kopen ze vooral magnetronmaaltijden met ingrediënten die in het buitenland geproduceerd zijn. Als we in totaal niet veel minder eten dan normaal, dan zou het voor boeren niet uit moeten maken. Of ze nu aan een supermarkt leveren of aan een restaurant. Maar het maakt kennelijk veel uit.

05-06-2020 23:11:13 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.853

OTindex: 24.701



Ik denk dan ook dat voornamelijk de export op zijn gat ligt. In dat geval kan het volgend seizoen nog leuk worden. Het meeste van de export zijn poters. @BatFish : Misschien gooien we als we zelf koken minder weg. Maar zelfs dan lijkt me een miljard kilo (= een miljoen ton is met 2000 ton per schip 500 scheepsladingen) nog rijkelijk veel.Ik denk dan ook dat voornamelijk de export op zijn gat ligt. In dat geval kan het volgend seizoen nog leuk worden. Het meeste van de export zijn poters.

