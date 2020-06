KLM-toestel keert om vanwege passagier die weigert mondkapje te dragen

Een vliegtuig van KLM is vorige week vlak voor het opstijgen teruggekeerd naar de gate op Schiphol, omdat een passagier weigerde een mondkapje te dragen. Een woordvoerder van KLM laat weten dat de passagier uit moest stappen en dat het vliegtuig daarna alsnog opgestegen is.



KLM verplicht reizigers sinds 11 mei een mondkapje te dragen om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. De passagier deed de mondbescherming vlak voor het opstijgen van het toestel af. Omdat de reiziger niet luisterde naar aanwijzingen van cabinepersoneel en de gezagvoerder, keerde het vliegtuig terug naar de gate om de mondkapjesweigeraar uit het toestel te verwijderen.



Passagiers worden wel vaker uit het vliegtuig gezet als ze de veiligheid van medepassagiers in gevaar brengen. Doorgaans gebeurt dit bij reizigers die, al dan niet onder invloed van drank, herrie schoppen en als ‘onhandelbaar’ worden aangemerkt. Volgens de woordvoerder KLM is dit tot nu toe het enige incident met een passagier die van boord is gehaald vanwege het weigeren van een mondkapje.

Reacties

08-06-2020 14:18:01 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.621

OTindex: 839





Als je dan zo principieel bent dan dien je om te beginnen al niet in te stappen, klaar. Onze lieve heer heeft vreemde kostgangers, zou onze pastoor zeggen Oké, we weten inmiddels allemaal dat zo'n mondkapje onzin is, maar wat bezielt dan zo'n passagier om zichzelf zoveel ellende op de hals te halen? Een vette boete en hoogstwaarschijnlijk een (al dan niet tijdelijke) ban, en waarvoor?Als je dan zo principieel bent dan dien je om te beginnen al niet in te stappen, klaar. Onze lieve heer heeft vreemde kostgangers, zou onze pastoor zeggen

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: