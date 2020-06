Roestrijdende stoomtrein door Winschoten: Dit is heel uitzonderlijk!

Dat er treinen door Winschoten rijden zal voor niemand een verrassing zijn. Maar woensdag gingen de slagbomen dicht voor een bijzonder exemplaar: een stoomtrein.'Het is vijftien jaar geleden dat dit voor het laatst is gebeurd’, vertelt treinspotter en machinist Vincent Suk.Van een afstandje is al te zien dat er iets bijzonders staat te gebeuren. Meerdere enthousiastelingen staan met hun camera of telefoon klaar om een plaatje te nemen. Waarvan, dat vertelt Suk.Hij is vol gefocust op het spoor, ziet in de verte al wat witte rook en zegt: ‘Hier komt zo een stoomtrein langs die aan het roestrijden is.’Maar roestrijden, wat is dat? Aldert Baas van Prorail legt uit: ‘Zodra er minder treinen rijden is het staal onderhevig aan roestvorming. Dat ontstaat normaal gesproken niet, maar er is vier weken niet op dit traject gereden. Dat het spoor roestvrij is, is belangrijk voor de communicatie. Treinen op het spoor moeten namelijk gezien worden door de veiligheidssystemen.’De stoomtrein is van Stichting Stadskanaal Rail (STAR). Baas: ‘Het idee ontstond bij iemand die vrijwilliger is bij de STAR. Wij vonden dat zo leuk dat wij het plan hebben ingekopt.’De STAR-trein wijkt normaal gesproken niet van haar traject, maar daarvoor is nu een uitzondering gemaakt. 'Het is echt uitzonderlijk dat een stoomtrein buiten zijn oorspronkelijke pad komt. Dit komt eigenlijk nooit voor’, vertelt Baas.‘Dit is trouwens aan alle kanten een mooie samenwerking. Wij hebben het spoor weer roestvrij en de STAR verdient er nog een centje aan. Wij betalen voor het inhuren van de locomotief en dat geld vloeit natuurlijk in hun kas. En het levert ook nog een geweldig plaatje op.’