Angstig moment Noorwegen: aardverschuiving sleurt huizen zee in

In de Noorse plaats Alta is woensdagmiddag een aantal huizen in de zee verdwenen bij een enorme aardverschuiving. Het moment werd vastgelegd door een buurtbewoner.Op de beelden is te zien hoe een stuk land van honderden meters breed afbreekt en langzaam het water inschuift. Op het oog worden daarbij zeker acht huizen verwoest en de zee in gesleurd.De verschuiving begon rond 16.00 uur lokale tijd. Meteen daarop werd een reddingsactie op touw gezet. Volgens de politie raakte niemand gewond en is geen van de inwoners van de huizen vermist.Een lokale bewonder doet in een lokale krant zijn verhaal. Hij zat binnen in zijn huis toen hij een harde knal hoorde. In eerste instantie dacht hij dat er iemand zijn woning was binnengekomen, tot hij zich realiseerde wat er aan de hand was. "Ik moest rennen voor mijn leven."