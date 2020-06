Vos gaat aan de haal met handtas

Vossen lijken sinds de lockdown de Belgische hoofdstad veroverd te hebben. Ze worden steeds vaker gespot in Brussel, maar één vos permitteerde zich wel heel veel. Op klaarlichte dag stal hij een handtas uit een garage.



Pierre Alexis kon zijn ogen niet geloven toen hij in Vorst een jonge vos betrapte op het stelen van een handtas. “Het was de eerste keer dat ik een vos zie op klaarlichte dag, en dat is toch wel bijzonder”, vertelde hij achteraf aan VRT. De voorbijganger legde het dier dan ook vast op de gevoelige plaat.



Op het filmpje is te zien hoe de vos een garage binnenglipt en weer buitenkomt met een zwarte handtas in de bek. De sloeber loopt er rustig mee weg, alsof er niks aan de hand is.



Volgens Alexis heeft de vos de tas uiteindelijk laten vallen. “Ik ben die handtas dan gaan terugbrengen naar het huis in kwestie. De mensen daar reageerden niet helemaal verrast, want ze hadden de vos al verschillende keren gezien. Ze konden er dus wel om lachen.”



Je weet wat ze zeggen, een vos verliest zijn haren, maar niet zijn streken…

Reacties

Vossie, hou jij me tassie effe vast

Want die goser, wil met me daansen



