Politie ziet grote samenscholing strand Renesse, blijkt groep zeehonden

Politieteam Oosterscheldebekken vloog de afgelopen dagen met een drone boven de Zeeuwse stranden, om te kijken of het op sommige plekken te druk werd. Op alle plekken ging het goed, totdat de agenten inzoomden op een zandplaat."Het droneteam van de Landelijke Eenheid maakte beelden die live konden worden meegekeken in de meldkamer", schrijft de politie op Facebook. Aan de hand van die beelden kon het crisisteam de drukte in Zeeland monitoren."Er werden vrijwel geen excessen waargenomen. Op een gegeven moment kwam er vanuit het droneteam een bericht van 'grote' een samenscholing op het strand nabij Renesse."De drone werd meteen naar het gebied gestuurd. "Dit bleek een onschuldig grapje, de camera van de drone had ruim 500 meter ingezoomd op een zandplaat met zeehonden."De politie deelde de beelden op Facebook. 'Zeeland op z'n best' schreven ze erbij. "Plezier in je werk is niet onbelangrijk."