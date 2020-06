Sjaan heeft even geen baan baan en nu staat ze in de stad met een mobiele wc

Crisis maakt creatief. Persoonlijk assistent Janine (Sjaan) Peeters uit Venlo heeft even geen werk door de coronacrisis. Maar werkloos thuiszitten is voor haar geen optie dus huurde ze een toiletkar en nu staat ze in de stad als toiletjuf Sjaan.



"Ik wil lekker bezig blijven", zegt Janine tegen EditieNL. Voor de complete 'toiletjuf-experience' veranderde ze haar naam naar Sjaan. "Als je het doet moet je het goed doen, dus ik heb bij het lokale theater schorten geleend en ik heb de kar gezellig aangekleed."

Zo ligt er een haakwerkje en staat er een foto van de paus. "Ik heb ook een schemerlamp en een discolamp. Het ziet er gewoon leuk uit zo."

Sjaan staat in hartje Venlo met haar kar. Ze krijgt steun van de lokale ondernemers. "Ik doe het echt voor de Venlonaren, zodat zij hun behoefte kunnen doen. De ondernemers steunen mij want ik mag hun riolering gebruiken."



Sjaan huurt het toilet voor twee weken. "Het is vooral voor dagjesmensen die nu geen gebruik kunnen maken van toiletten in de horeca. Die zijn nu alleen voor gasten."

Echt rijk gaat ze er niet van worden denkt ze. "Ik heb gisteren vier plassers gehad. Maar dat maakt niet uit. Ik doe het voor de mensen, het is leuk."

Reacties

07-06-2020 12:18:18 BatFish

Quote:

https://www.cravenherald.co.uk/news/18490162.farmers-wife-plea-dog-walkers-cows-kill-man-yorkshire-dales/ Nee klinkt niet als een investeing die veel op gaat leveren. Meer een hobby - ik geloof dat ik wel een andere hobby zou kiezen Nee klinkt niet als een investeing die veel op gaat leveren. Meer een hobby - ik geloof dat ik wel een andere hobby zou kiezen

07-06-2020 12:41:56 Emmo

@BatFish : Er moet inderdaad een hoop gezeken worden wil dat gaan renderen.

