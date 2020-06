Bladblazer veroorzaakt stofwolk en alarmeert daarmee 11 brandweerwagens

Maar liefst elf brandweervoertuigen van vijf verschillende korpsen scheurden rond half 10 naar de melding van een bosbrand in Hoog Soeren. Wat zij daar aantroffen? ,,Een stofwolk. Waarschijnlijk veroorzaakt door een bladblazer’’, meldt de veiligheidsregio.



De brandweer staat ‘aan’ momenteel. Het is al tijden kurkdroog, het waait en het is warm. Kortom: de ideale mix voor een stevige bosbrand op de Veluwe.

Reacties

07-06-2020 10:19:54 KhunAxe

*Een stofhoos (ook zandhoos of stofduivel genoemd) is een kleine, relatief zwakke wervelwind die op warme dagen kan ontstaan door convectie in de lucht boven een sterk opgewarmd oppervlak. Dus ze rukken met groot materieel uit en kunnen niet eens de bron vinden? 'Waarschijnlijk veroorzaakt door een bladblazer'.. Welja, of wellicht veroorzaakt door een stofhoos* o.i.d.? Er wild op los gokken kunnen we allemaal

07-06-2020 11:15:09 Zeeuw

wel zonde van de verspilde tijd maarja aan de andere kant beter een keer voor niks als een keer niet als de nood wel aan de man is.. Ik moet toegeven dat ik een glimlach had bij het lezen van dit artikelwel zonde van de verspilde tijd maarja aan de andere kant beter een keer voor niks als een keer niet als de nood wel aan de man is..

07-06-2020 11:16:02 Emmo

Beide dingen bij elkaar opgeteld vind ik het niet zo verwonderlijk dat ze wat scherp reageren. @KhunAxe : Nog niet zo lang geleden heeft er een behoorlijke bos/natuurbrand gewoed in Brabant. Op het moment is het kurkdroog in Nederland.Beide dingen bij elkaar opgeteld vind ik het niet zo verwonderlijk dat ze wat scherp reageren.

07-06-2020 11:19:13 KhunAxe

Nee, wat mij een beetje stoort is dat men geen flauw idee heeft van hoe die stofwolk veroorzaakt werd, alsof iemand midden in bos met een bladblazer aan de gang gaat? Het is niet eens najaar, er liggen amper bladeren op de grond..



Dus nee, ik reageer niet op het uitrukken, ik reageer op de schlemielige wijze van een verklaring zoeken.



Nee, wat mij een beetje stoort is dat men geen flauw idee heeft van hoe die stofwolk veroorzaakt werd, alsof iemand midden in bos met een bladblazer aan de gang gaat? Het is niet eens najaar, er liggen amper bladeren op de grond..

Dus nee, ik reageer niet op het uitrukken, ik reageer op de schlemielige wijze van een verklaring zoeken.

