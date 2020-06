Wandelaar sterft na aanval van koeien

Wat een rustige wandeling in de natuur had moeten worden, liep uit op een catastrofe: een 82-jarige man werd door een groep koeien aangevallen en kwam daarbij om het leven.



Dit weekend besloten een 82-jarige man en zijn 78-jarige vrouw een wandeling te maken in de Yorkshire Dales, een nationaal park in het midden van Engeland dat erg populair is onder toeristen, (amateur)kunstenaars en vakantiegangers. Niemand had gedacht dat een kudde koeien voor problemen zou kunnen zorgen.



Het koppel liep ’s middags door het park toen een kudde koeien hen opmerkte. Volgens de Yorkshire Evening Post verstoorden de man en de vrouw de koeien, die kalveren bij zich hadden. Om de jonge dieren te beschermen, besloten de koeien het koppel weg te jagen, maar dat werd de man fataal.

Reacties

07-06-2020 09:27:17 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.580

OTindex: 818





De wraak van de biefstukken, zullen we maar zeggen Jaah, ik ben ook eens op de vlucht geslagen voor een stel koeien, dat kunnen rotzakken zijn hoor! Ik was in mijn dertiger jaren en fit, maar deze man was oud en broos, en dan ben je er geweest.De wraak van de biefstukken, zullen we maar zeggen

07-06-2020 09:36:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.886

OTindex: 24.709

Koeien zijn gewone dieren die als ze half wild leven, zoals de hooglanders op de Drentse hei en denkelijk ook de Yorkshire Dales uit het artikel, in hoge mate hun natuurlijk gedrag vertonen. Het zijn beslist niet de koetjes die je hier gewoonlijk in de wei aantreft (ook al moet je daarmee ook oppassen).

Net als met alle beesten beschermen ze hun jongen en houden ze een bepaalde afstand (die per soort kan variëren). Als je daar rekening mee houdt zul je geen last hebben. Maar als je tussen een grazende kudde doorloopt, en vooral als er kalfjes tussen zitten, kun je beschermend gedrag tegenkomen.

Veel mensen realiseren zich niet hoe groot en sterk een koe kan zijn als het er op aan komt.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: