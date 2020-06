7-jarige joyrider in VS met broertje verongelukt in auto opa en oma

Een ritje in de auto van opa en oma is twee Amerikaanse broertjes van 6 en 7 jaar oud fataal geworden. De oudste zat achter het stuur toen de wagen van de weg raakte, op de kop belandde en in brand vloog.



Dat meldt de lokale politiechef aan Amerikaanse media. De twee jongetjes waren op de openbare weg aan het joyriden in de auto van hun opa en oma. Ze droegen geen gordels.



De jongetjes raakten de macht over het stuur kwijt op een provinciale weg in de buurt van de Amerikaanse plaats Kansas. De wagen eindigde tegen een boom en vloog in brand. De broertjes overleden ter plekke.



De politiechef ter plaatse, Andy Bell, noemt het incident 'uniek' maar bovenal 'hartverscheurend'. Volgens Bell zorgde de snelheid van de auto er mogelijk voor dat de wagen over de kop vloog.



Er wordt uitgezocht hoe het ongeluk precies kon gebeuren. Ook willen agenten weten hoe de jongetjes aan de auto konden komen.

Reacties

06-06-2020 19:09:18 Emmo

Erg genoeg, maar een goede leer om de autosleuteltjes toch maar goed weg te bergen.

06-06-2020 19:10:43 allone

Arme oma opa en ouders. Komen die hier nog overheen?

06-06-2020 19:28:22 Ronnymij

Wnplts: Velsen Noo

@allone : ik denk het niet. Een kind verliezen lijkt mij het ergste wat je kan overkomen.

06-06-2020 19:44:24 KhunAxe

Het maximaal haalbare is dat ze ermee leren leven, maar ik ben er van overtuigd dat niet alle betrokkenen ermee zullen leren leven. Dit gaat meer levens kosten dan 'enkel' die van de twee jongens @allone : Noch opa en oma, noch vader en moeder komen hier ooit overheenHet maximaal haalbare is dat ze ermee leren leven, maar ik ben er van overtuigd dat niet alle betrokkenen ermee zullen leren leven. Dit gaat meer levens kosten dan 'enkel' die van de twee jongens

06-06-2020 19:57:04 botte bijl

Quote:

Ook willen agenten weten hoe de jongetjes aan de auto konden komen.

dat onderzoek is waarschijnlijk zeer belastend voor ouders en grootouders.... dat onderzoek is waarschijnlijk zeer belastend voor ouders en grootouders....

