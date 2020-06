Celstraf voor man die tijdens corona-inbreuk masturbeerde

De Brugse strafrechter heeft een man veroordeeld voor inbreuken op de coronamaatregelen. De man, die zes maanden effectieve celstraf kreeg, lag bovendien in het openbaar te masturberen.



Op vrijdag 17 april bevond de dakloze Alexandre D. (30) zich voor de etalage van een boekenwinkel aan de Dijver in Brugge. In het zicht van een medewerkster van de boekhandel haalde hij zijn geslachtsdeel boven en begon zichzelf te bevredigen. De potloodventer kon de feiten moeilijk ontkennen, want op camerabeelden was het tafereel duidelijk zichtbaar. Hij beweerde door voetpijn op de grond te zitten.



Ook voor zijn aanwezigheid in Brugge had D. geen geldige reden. De beklaagde verklaarde enkel over een referentieadres in Brussel te beschikken, maar in de praktijk van de ene naar de andere stad te dwalen. Als dakloze vond hij dat hij zich niet aan de coronamaatregelen hoefde te houden. Enkele dagen eerder was hij in Blankenberge ook al op een corona-inbreuk betrapt. Voor openbare zedenschennis en het niet-naleven van de coronamaatregelen werd hij veroordeeld tot zes maanden effectieve gevangenisstraf en een geldboete van 400 euro.

Reacties

06-06-2020 16:35:57 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.550

OTindex: 815

In Nederland zou deze man voor de openbare zedenschennis een boete gekregen hebben.. Evenals voor het niet naleven van de coronamaatregelen. Je kunt zeggen wat je wilt over de Belgen, maar ze weten wél hoe iemand te straffen!

06-06-2020 17:33:39 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.220

OTindex: 73.403

@KhunAxe : Idd. Want nu heeft deze man tenminste een dak boven zijn hoofd

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: