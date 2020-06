Diploma-uitreiking Altena College wordt drive-in op het schoolplein: Uitstappen, tekenen en door

Omdat dit schooljaar een normale diploma-uitreiking door de coronamaatregelen niet mogelijk is, organiseert het Altena College in Sleeuwijk voor het eerst in de historie van de school een 'diploma-uitreiking drive-in'.



“De leerlingen arriveren in groepjes van tien, in tien mooie auto's. Op ons schoolplein stoppen de auto’s vervolgens bij tien tafeltjes die op ruime afstand staan van elkaar. De leerling stapt uit, tekent z’n diploma en gaat weer weg. En zo gaat het avonden achter elkaar door”, vertelt rector Gijsbert van der Beek.



Vier avonden hebben ze op het Altena College in Sleeuwijk uitgetrokken voor de unieke diploma-uitreiking drive-in. “Een normale diploma-uitreiking kan dit jaar door de coronamaatregelen niet doorgaan, omdat je dan gauw met een paar honderd mensen bij elkaar zit in onze aula”, vertelt rector Gijsbert van der Beek. "Daarom hebben we gekozen voor een drive-in uitreiking. Het op deze manier uitreiken van de diploma’s is niet alleen uniek, maar ook nog eens een combinatie van een diploma-uitreiking en onze proms-avond, want ook die kan dit jaar niet doorgaan.”



Op het Altena College is de proms-avond, net als op veel andere scholen voor het voortgezet onderwijs, een gala-avond voor leerlingen die geslaagd zijn. “Dan komen ze in een mooie auto of een afwijkend vervoermiddel, én in hun mooiste kleding naar de school. Dat stukje van het jaarlijkse galafeest combineren we nu met de drive-in uitreiking. Als de leerlingen uitstappen en vervolgens het diploma tekenen worden daar gala foto’s van gemaakt. De schoolband zal op het schoolplein spelen, maar de hapjes krijgen ze in de auto.”



Overigens wil de rector niets weten van de term 'corona-diploma'. “Dat is een denigrerende term die al regelmatig opduikt. Gedurende het schooljaar worden er toetsen gemaakt en weten leerlingen en school hoe ze ervoor staan. Er is absoluut niets mis met de diploma’s die straks en overal in Nederland worden uitgereikt”, aldus de rector. “Alleen de uitreiking is bij ons wel afwijkend. In Sleeuwijk reiken we vier avonden lang de diploma’s uit tijdens een drive-in feest.”

Reacties

06-06-2020 08:45:26 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.857

OTindex: 24.701

Quote:

Gedurende het schooljaar worden er toetsen gemaakt en weten leerlingen en school hoe ze ervoor staan. Vast en zeker. Maar gezien het feit dat scholen worden afgerekend op de hoeveelheid geslaagde kandidaten kan er een tendens zijn om toch maar een puntje meer te geven zodat het slagingspercentage te verhogen.

Een schooltoets is niet objectief en daarom minder waard dan een centraal examen.

