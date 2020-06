Belgen overspoelen grensdorp nu het weer mag, Jumbo helemaal leeggekocht

De Jumbo in Putte kan de stroom Belgen, die weer komt shoppen in Nederland bijna niet aan. Maandag en dinsdag trokken zoveel Belgen de grens over om boodschappen te doen, waardoor de schappen vrijwel leeg zijn. "De winkel is helemaal leeggeroofd", merkt een medewerker op.



De hekken zijn inmiddels weggehaald op de grens en ook staan er geen agenten meer te controleren. En dus explodeerde het aantal Belgen, dat de grens over wilde, meteen.



De Jumbo aan het Tervoplein in Putte lijkt helemaal leeggeroofd. Op foto’s is te zien dat vrijwel alle schapen bijna helemaal leeg zijn. “Groente, fruit, vlees, eigenlijk alles wat iemand nodig heeft”, vertelt een medewerker van de Jumbo in Putte. “Sinds een paar dagen mogen de Belgen weer de grens over en dat merken we goed.”



De drukte in de winkel is nog goed te behappen, vindt de medewerker. “De afgelopen tijd hebben we bijna geen Belg gezien hier. Nu is het echt druk.”



Traditioneel doen de Belgen graag boodschappen in Nederland omdat het hier goedkoper is. De afgelopen tijd was de grens echter hermetisch gesloten.



“We hebben serieus slapeloze nachten hiervan”, vertelde voorzitter Marc van Leijenhorst van de ondernemersvereniging eerder aan Omroep Brabant. “Wij zijn voor tachtig procent afhankelijk van de Belgen. Dat betekent dat we hier stilstaan en ondernemers nog maar twintig procent van hun omzet draaien.”

Reacties

05-06-2020 18:28:38 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.851

OTindex: 24.694

Mooi dat die jongens weer een beetje omzet kunnen draaien. Maar wel een beetje eigenaardig dat gewone artikelen hier in Nederland substantieel goedkoper zijn dan in België.

05-06-2020 18:45:38 Sjaak

Moderator



WMRindex: 19.615

OTindex: 38.067

En dan noemen de Belgen ons zuinig...

05-06-2020 19:02:21 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.851

OTindex: 24.694





Nee



Een Belg die probeerde om een Nederlandse cent mee te nemen naar België maar niet doorhad dat die cent ábsoluut niet naar België wilde. @Sjaak : Weet je wie het koperdraad heeft uitgevonden?NeeEen Belg die probeerde om een Nederlandse cent mee te nemen naar België maar niet doorhad dat die cent ábsoluut niet naar België wilde.

05-06-2020 19:12:29 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.532

OTindex: 810

@Emmo : Mag ik je een advies geven beste vriend? Probeer geen grappen te vertellen, je bent er ongelooflijk slecht in, net als ik

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: