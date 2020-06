Van struikelen over een lint naar "door het lint" in Vlaardingen

De politie is op zoek naar een man in Vlaardingen die maandag meerdere mensen heeft geslagen. Ook dreigde hij een hamer en een barkruk te gebruiken om mensen te slaan. De man was boos geworden, omdat hij even daarvoor bij een horecagelegenheid op de Westhavenplaats over een afzettingslint was gestruikeld.

"Hij reageerde daar nogal heftig op", zegt een woordvoerder van de politie. "Hij sloeg eerst wat mensen. Dreigde daarna met een barkruk. Daarna ging hij naar zijn auto om een hamer te pakken. Daar heeft hij ook mee gedreigd."



Uiteindelijk droop de man af. De politie heeft een idee wie de agressieveling is, maar heeft hem nog niet kunnen oppakken.

