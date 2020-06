Dankzij corona pakt politie vijftien voortvluchtige veroordeelden op, onder meer in Enschede

Mede dankzij de coronacrisis heeft de politie in de afgelopen periode vijftien voortvluchtige veroordeelden kunnen oppakken. Een van die arrestaties vond plaats in Enschede.



Het gaat om mannen die wegens diverse misdrijven nog 22 jaar aan gevangenisstraf moeten uitzitten. Het gaat om onder meer drugs-, vermogens- en zedendelicten, witwassen, fraude en oplichting. Ook zijn er drie mensen aangehouden voor nog openstaande vorderingen ter waarde van ruim 2,1 miljoen euro. De arrestaties werden verricht door het Fugitive Active Search Team (FASTNL).



Volgens de Landelijke Eenheid van de politie in Driebergen heeft de corona-uitbraak mede bijgedragen aan de opsporing van de veroordeelden. "Door corona is een voortvluchtige veroordeelde ook beperkt in zijn of haar bewegingsvrijheid", zegt de teamleider van FASTNL. "Dit heeft in veel gevallen geleid tot het achterhalen van de verblijfplaats van onze doelgroep, met als gevolg dat nu vijftien mensen hun door de rechter opgelegde straf uitzitten of hun openstaande vordering moeten betalen."



De mannen variëren qua leeftijd tussen 24 en 67 jaar. Naast Enschede vonden de aanhoudingen plaats in Amstelveen, Amsterdam, Arnhem, Brielle, Diemen, Heerlen, Rotterdam, Sliedrecht, Tilburg, Venlo, Zaandam en Zoetermeer.

Reacties

05-06-2020 12:22:50 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.530

OTindex: 809





"Fugitive Active Search Team". Wow!! Daar kun je mee thuiskomen, klinkt toch veel beter dan "Voortvluchtigen Actief Zoek Team", VAZT Ik vind dit eigenlijk best wel een boude uitspraak, wie zegt mij dat deze 15 personen zonder de corona-crisis niet opgepakt zouden zijn? Ik vind het een beetje natte vinger werk, eerlijk gezegd."Fugitive Active Search Team". Wow!! Daar kun je mee thuiskomen, klinkt toch veel beter dan "Voortvluchtigen Actief Zoek Team", VAZT

05-06-2020 12:34:54 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.821

OTindex: 5.576





Maar ja, álles voor de afkorting natuurlijk. En Voortvluchtigenopsporingsteam zou dan waarschijnlijk VOT worden, een afkorting waarbij iedere Limburger zich kapotlacht.



Laatste edit 05-06-2020 12:37 @KhunAxe : Dat is wel heel erg Google Translate. Ik zou zeggen: Actief Voortvluchtigenopsporingsteam. (En laat dat 'actief' eigenlijk ook maar weg, want een passief opsporingsteam is een contradictio in terminis.)Maar ja, álles voor de afkorting natuurlijk. En Voortvluchtigenopsporingsteam zou dan waarschijnlijk VOT worden, een afkorting waarbij iedere Limburger zich kapotlacht.

05-06-2020 12:37:44 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.832

OTindex: 24.694

Ach, als het in het Engels is klinkt het altijd een stuk interessanter. Zo ben ik bij brandbestrijding "On scene commander" en heb de leiding over "fireteam #1" en "fireteam #2", in plaats van brandmeester met de leiding over ploeg #1 en ploeg #2.

Normaal gesproken slijt dat wel, dat soort dingen.

05-06-2020 12:38:32 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.821

OTindex: 5.576

@Emmo : Maar jij hebt een excuus: je werkt in een internationale, meertalige omgeving.

05-06-2020 13:16:09 Grouse

Erelid



WMRindex: 1.495

OTindex: 1.778

Ik heb al veel functies gehad maar het werk bleef hetzelfde.

05-06-2020 13:33:16 Zeeuw

Actief lid

WMRindex: 90

OTindex: 0





Laatste edit 05-06-2020 13:34 @Emmo maar dit is ook omdat je denk ik niet met een volledig nederlandse crew vaart? Ohw lees dat @venzje hetzelfde vraagt.

05-06-2020 14:00:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.832

OTindex: 24.694

@Zeeuw : @venzje : Ik heb twee weken terug cursus gehad met een volledig Nederlandse bezetting. Aan boord ben ik gewoon stuurman, en voor de buitenlanders "Chief", onafhankelijk wat de klus op dat moment is. De brandploegen zijn gewoon matrozen die bij de naam aangesproken worden. Aan dat militaristische geneuzel doen we niet.

05-06-2020 14:07:56 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.530

OTindex: 809





Overigens geef je duidelijk blijk van jouw voorkeur voor lange woorden: Mag ik de 'v' van 'Voortvluchtigenopsporingsteam'? @venzje : Euh, niet om te zeveren, maar ik heb geen Google Translate gebruikt hoor. Gewoon zelf gedaanOverigens geef je duidelijk blijk van jouw voorkeur voor lange woorden: Mag ik de 'v' van

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: