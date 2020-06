Onbekende shetlandpony dwaalt door Almelose straten

Sinds maandag mogen mensen weer de deur uit voor een bezoekje aan het terras, het museum of de bioscoop. Wellicht zag een shetlandpony in Almelo dat als aanleiding om er ook op uit te trekken. Het dier dwaalde maandagnacht door de straten van Almelo.



Een voorbijganger trof het paardje aan op de Thorbeckelaan en schakelde de politie in. Ondanks een zoektocht door de Aalderinkshoek heeft de politie niet kunnen achterhalen waar de pony thuishoort. Wel is er een tijdelijk logeeradres voor het dier gevonden.



Wie de shetlandpony mist of weet waar het dier thuishoort, wordt verzocht contact op te nemen met de politie.

Reacties

05-06-2020 10:06:56 KhunAxe

Tenzij hij rechtstreeks van Schotland naar Nederland is komen zwemmen, dat zou wel WMR-waardig zijn.. maar ergens geloof ik daar niet in En dit komt in WMR omdat? Het gaat hier duidelijk om een ontsnapt paardje, big dealTenzij hij rechtstreeks van Schotland naar Nederland is komen zwemmen, dat zou wel WMR-waardig zijn.. maar ergens geloof ik daar niet in

05-06-2020 10:25:01 omabep

Pff het heeft hier inderdaad niets te zoeken. @KhunAxe : Het is een onbekende en geen bekende shetlandpony en in Almelo is altijd wat te doen, blijkt maar weer.Pff het heeft hier inderdaad niets te zoeken.

05-06-2020 10:36:49 stora

Het is dus raar dat de pony erop uit trok toen de mensen ook weer naar buiten mochten.

Ja, het hoort hier Die pony had ook weken eerder kunnen ontsnappen toen iedereen binnen bleef.Het is dus raar dat de pony erop uit trok toen de mensen ook weer naar buiten mochten.Ja, het hoort hier

05-06-2020 10:37:28 KhunAxe

Voor de onwetenden onder ons, Omabep refereert aan een uitspraak van de Almelose cabaretier Herman Finkers die Almelo op de kaart zette..



„Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen.”



Deze uitspraak was de basis voor het vermeende 'Herman Finkers-effect': Finkers zou met deze uitspraak Almelo een slecht imago bezorgen. Later door de stad juist gebruikt als basis voor een slogan: 'Almelo, altijd wat te doen'. @omabep : Ik weet welhaast zeker dat deze pony bij sommigen wel degelijk bekend is!Voor de onwetenden onder ons, Omabep refereert aan een uitspraak van de Almelose cabaretier Herman Finkers die Almelo op de kaart zette..Deze uitspraak was de basis voor het vermeende 'Herman Finkers-effect': Finkers zou met deze uitspraak Almelo een slecht imago bezorgen. Later door de stad juist gebruikt als basis voor een slogan: 'Almelo, altijd wat te doen'.

05-06-2020 10:38:55 KhunAxe

Alsof de pony enig besef heeft van de corona-maatregelen @stora : Wat gebruik jij in je koffie?Alsof de pony enig besef heeft van de corona-maatregelen

05-06-2020 10:42:06 venzje

Het is waar, maar raar dat het op Waarmaarraar.nl komt.

05-06-2020 12:00:37 De Paus

S @KhunAxe : Dat was een plaatje van Boer Koekoek. Je kunt van Marcus Bakker zeggen wat je wilt, maar hij was niet slecht voor huisdieren en vermoedelijk heeft hij ook nooit een pony gehad.

05-06-2020 12:02:24 Emmo

@De Paus : Marcus Bakker had waarschijnlijk zijn pony's vrijgelaten onder het motto "Pony's aller landen, verenigd U".

05-06-2020 12:05:14 venzje

@De Paus : Klopt. Toen hij jong was, was dat nog geen mode, en zijn haarlijn begon al vroeg te wijken.

05-06-2020 12:09:28 KhunAxe

@De Paus : Ach, ik vind het al knap van mezelf dat ik het had teruggebracht tot twee kandidaten. Je was niet echt scheutig met info

05-06-2020 13:23:52 Grouse

Ik zag gisterenavond een loslopende kat. Wereldnieuws

05-06-2020 14:01:45 Emmo

@Grouse : Luisterde ze niet naar de naam Pippi? Bij mijn vader op de instelling hing een poster dat Pippi zoek was.

