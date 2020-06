Politie had straattaalwoordenboek nodig in onderzoek jonge Maarssense drugsdealer

PROVINCIE UTRECHT - "Een uit de hand gelopen hobby", zo noemde de advocaat van een 19-jarige drugsdealer uit Maarssen de handel van zijn client vanochtend in de Utrechtse rechtbank. De politie vond in februari een handelsvoorraad soft- en harddrugs op zijn kamer. Daar lagen ook een pistool met patronen en twee nepvuurwapens.



De politie kwam de verdachte vorig jaar op het spoor na een tip over verdachte activiteiten in een kelderbox in Breukelen. Uit observatie bleek al snel dat de jongen vanuit zijn auto in de omgeving drugs verkocht. Toen vervolgens zijn telefoon werd afgetapt, kon de politie meeluisteren met de bestellingen die bij hem veelal in straattaal werden geplaatst. Op 19 februari werd hij op heterdaad betrapt en aangehouden; pakketjes met de bestelde drugs had hij bij zich.



Op de kamer van de jongen werd na zijn aanhouding ruim 750 gram hasj, 5 gram coke en 15 gram MDMA gevonden. Er lagen ook een omgebouwd alarmpistool met scherpe patronen en twee nepvuurwapens. De jongen had ruim 10.000 euro aan contant geld, daarvan had hij 9.000 euro verstopt in de slaapkamer van zijn moeder.



Het geld, verklaarde hij, zou hij door de jaren heen bij elkaar hebben gespaard met werk en verjaardagen. De wapens zou hij voor iemand in bewaring hebben gehad.



De jongen bekende dinsdag in de rechtbank dat hij had gedeald. Hij zou vooral softdrugs hebben verkocht aan jongeren die hij kende van een veldje bij hem in de buurt. Hij beweerde altijd een voorraad voor eigen gebruik te hebben en dat weleens met vrienden te delen. Daar zou vanaf vorige zomer stapsgewijs de handel uit zijn ontstaan. Hij zou er niet bij hebben stilgestaan dat sommige van zijn klanten pas 15 of 16 waren en hij drugs afleverde op een hangplek in de buurt van scholen.



Door het dealen heeft de jongen ook zijn moeder in de problemen gebracht. Van de woningcorporatie mag hij niet meer in het huis van zijn moeder in Maarssen blijven wonen. Een van de telefoons die hij voor de handel gebruikte, stond op haar naam. Volgens de verdachte zelf is ze zwaar teleurgesteld in hem.



De officier van justitie maakt zich grote zorgen over de jonge drugsdealer. Uit de 3700 contacten die op zijn telefoons zijn gevonden, zou blijken dat hij tussen juli en februari een forse klantenkring opbouwde en ook in harddrugs begon te handelen. Hard straffen is volgens de officier nodig om hem duidelijk te maken dat het nu echt afgelopen moet zijn. Hij eist anderhalf jaar gevangenisstraf, waarvan een half jaar voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.



Een voorwaardelijke werkstraf, die de verdachte vorig jaar kreeg voor geweldpleging en drugsbezit, zou hij nu alsnog moeten uitvoeren. Het contante geld dat bij hem thuis is gevonden, zou verbeurd verklaard moeten worden, omdat het drugswinsten zouden zijn. Dat geldt ook voor zijn auto, omdat die volgens het Openbaar Ministerie is gebruikt bij criminele activiteiten.



Volgens de advocaat zijn de verdenkingen door de aanklager veel te zwaar aangezet. Ook zou er te weinig rekening zijn gehouden met de jeugdige leeftijd van zijn cliƫnt. Die zou vooral zijn gebaat bij begeleiding, behandeling en het volgen van een opleiding vanaf september. Een forse werkstraf in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf zouden voldoende garantie zijn om hem op het juiste pad te houden.



Of de rechters kiezen voor een harde of zachte aanpak, wordt over twee weken duidelijk. Op 16 juni doet de rechtbank uitspraak.

Reacties

Ook zou er te weinig rekening zijn gehouden met de jeugdige leeftijd van zijn cliënt. Goh, ik kan me nog herinneren dat er actie werd gevoerd voor het verlagen van de leeftijd voor het besturen van motorrijtuigen en voor stemmen met 16 jaar.

Maar als het gaat om illegale handel en drugsverkoop aan minderjarigen dan ben je opeens niet meer mondig.

Als de rechter daarin meegaat is 'ie een zacht ei.

Het is wel zo dat de hersenen van mensen onder de 21 (vooral van jongens) nog niet volwaardig ontwikkeld zijn en minder goed in staat zijn overwogen beslissingen te nemen. Vandaar dat juist jonge bestuurders vaak de fout in gaan en dat is niet alleen onervarenheid. Op zich mag daar wel wat rekening mee gehouden worden in strafrecht. Een 19 jarige zou hier een ander soort straf (meer begeleiding en herscholing, relatief minder gevangenisstraf) dan een 40 jarige. Maar om hier te zeggen dat dit een uit de hand gelopen hobby is lijkt me totale idioterie. Hij had een werkend vuurwapen en een grote klantenkring. Da's geen hobby, dat is een zeer goede start van een criminele carrière.

Ik versta toch echt iets anders onder een uit de hand gelopen hobby.

Ik lees overigens nergens dat er een woordenboek nodig is geweest.



Naar wat ik gehoord heb op cursussen klopt dat inderdaad. Volledige emotionele ontwikkeling is normaal gesproken bij 23 jaar.

Het staat nota bene in de titel. Hoe vaak moet iets worden herhaald?

