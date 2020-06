Thialf moet zonnepanelen uitzetten om verzekerd te blijven

IJsstadion Thialf heeft afgelopen weekend alle zonnepanelen op het dak uitgezet. De directie heeft daartoe besloten omdat het pand anders na 31 mei niet meer verzekerd kon worden tegen brand. De kans bestaat dat ze voor 1 oktober verwijderd moeten worden.



Volgens Thialf hebben de verzekeraars de huidige brandverzekering opgezegd vanwege "de combinatie van zeer slechte schadestatistieken van panden met zonnepanelen en de bij Thialf gebruikte materialen van de dakisolatie".



De ijstempel gaat nu met verzekeraars overleggen om te voorkomen dat voor 1 oktober de panelen verwijderd moeten worden. De directie wil weten welke maatregelen genomen moeten worden en tegen welke kosten een verzekering met behoud van de panelen kan worden afgesloten.



"Het alternatief om het pand niet te verzekeren is geen optie", schrijft Thialf aan de aandeelhouders. "De directie van Thialf kan niet anders dan besluiten om het voorliggende verzekeringsvoorstel te accepteren en daarmee zowel het pand als de bedrijfsschade ook na 31 mei verzekerd te houden."



Het uitzetten van de zonnepanelen kost tussen 200.000 en 300.000 euro per jaar. Daar zitten onder meer een verhoogde premie voor de nieuwe verzekering in, extra kosten voor de inkoop van nieuwe energie en onzekerheid over de opbrengsten van de subsidie voor de zonnepanelen. De provincie betaalde in 2015 voor meer dan zes ton mee aan de panelen.



Het betekent een nieuwe strop voor het toch al noodlijdende stadion. Er was al een tekort van 700.000 euro, zo'n 20 procent van de totale begroting.

06-06-2020 10:08:50 KhunAxe





WMRindex: 2.545

OTindex: 815

Gewoon sluiten die zaak, het blijkt een bodemloze put te zijn. Jammer maar helaas.. Tegen elke prijs open proberen te houden is geen goed ondernemerschap.

06-06-2020 10:15:01 Emmo





WMRindex: 44.867

OTindex: 24.704

@KhunAxe : Ik vraag me wel af wie het advies gegeven heeft om een schijnbaar brandgevaarlijke combinatie van dakbedekking en panelen te gebruiken. De installateur van die panelen had op zijn minst kunnen waarschuwen.

06-06-2020 10:29:08 KhunAxe





WMRindex: 2.545

OTindex: 815

@Emmo : Ik begrijp dat de panelen in 2015 geïnstalleerd zijn? Ik neem aan dat de panelen toen nog voldeden aan de voorschriften? Wellicht zijn de eisen van de verzekeringsmaatschappij nadien aangescherpt.

06-06-2020 13:19:34 botte bijl





WMRindex: 79.873

OTindex: 34.565

zoals het klimaat verandert zal over 20 jaar niemand in Nederland meer weten wat schaatsen is, dus gewoon sluiten dat stadion *duik*

06-06-2020 13:30:12 Emmo





WMRindex: 44.867

OTindex: 24.704

@botte bijl : Ik lees anders ook regelmatig dat er weer een nieuwe ijstijd zit aan te komen.

