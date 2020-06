Journaliste "helpt" met heropbouw na rellen, maar het blijkt voor de Instagram-likes te zijn

Een Amerikaanse journaliste is door de mand gevallen nadat ze een foto liet maken terwijl ze een winkeluitbater zogezegd hielp. De video zorgde voor heel wat gedegouteerde reacties, inclusief van celebrities.Door de rellen als gevolg van de dood van George Floyd beschermen heel wat winkeleigenaars hun zaak door ze dicht te timmeren. Een journaliste kwam maandag op het idee om een foto te laten maken terwijl ze een winkeluitbater hielp in Santa Monica. Ze vroeg de man of ze zijn boormachine even mocht vasthouden terwijl haar vriend een foto van haar maakte. Meteen daarna bedankte ze de winkeluitbater en stapte ze terug in haar Mercedes.Het is dus vrij duidelijk dat het haar alleen maar om de Instagram-likes te doen was. Een passant filmde het fake tafereel en riep de journaliste sarcastisch toe: “Wow, vriendjes van Instagram. Goed werk, jongens. Black lives matter!”.De video ging meteen viraal en lokte heel wat verbaasde reacties uit. “Dit is er gewoon over. Als journaliste schaam ik me in haar plaats” en “Degoutant”, is de algemene teneur. Ook heel wat celebrities spraken hun walging uit. “Wat mankeert er met die arrogante sukkels? Wie ben jij en wie zijn jouw ouders, jij vreselijk mens. Hoe kan iemand hen verdedigen?”, reageerde Pink. “Weet je wat? Ik denk dat ik even van Twitter ga voordat ik mijn telefoon door de kamer gooi”, schreef filmregisseuse Ava DuVernay.