Jongen duwt boa op Urk de haven in

Een jonge man heeft dinsdag aan het begin van de middag op Urk een boa de haven ingeduwd. Een video van het opmerkelijke incident gaat rond op internet. De boa heeft aangifte gedaan. ,,Hoe haal je zoiets in je hoofd?”, zegt burgemeester Ineke Bakker van Urk.In de video is te zien dat één jongen de buitengewoon opsporingsambtenaar van de gemeente Urk de haven induwt en dat twee jonge mannen daarna hard lachen en keihard wegrennen.Nico Schipper, woordvoerder van de gemeente Urk, laat weten dat dat de boa alleen een nat pak haalde: hij raakte niet gewond. ,,Hij hoefde dus niet naar het ziekenhuis, maar dit had veel minder goed kunnen aflopen. Hij had met zijn hoofd tegen de rand van de kade kunnen aankomen.”Schipper weet ook wat de aanleiding van het incident is. ,,Eén van onze boa’s werd bij de haven aangesproken door twee jongemannen die vroegen of ze de haven in konden om een telefoon die in het water was gevallen, te pakken. In de haven is een verbod om te zwemmen. De boa zei dat hij dit moest overleggen met de havenmeester. Dit antwoord was blijkbaar niet voldoende, want even later is hij het water ingeduwd.”,,Ik heb hier geen woorden voor”, reageert burgemeester Bakker vlak na het incident. ,,Hoe haal je zoiets in je hoofd? Handen af van onze boa’s! Dit is niet te tolereren. De heren doen er goed aan zich te melden bij de politie.”De boa heeft dinsdagmiddag meteen aangifte gedaan en de politie is een onderzoek gestart. ,,Eén van de jongens zou al herkend zijn, er zijn camerabeelden van omliggende bedrijven opgevraagd en een jongen op de video is ook goed te zien”, zegt gemeentewoordvoerder Schipper. ,,Als de jongens verstandig zijn, melden ze zich bij de politie.”,,Dit is zeer kwalijk. In IJmuiden, Rotterdam en nu ook op Urk is het gedrag tegen een boa niet goed te praten. De ouders van deze jongeren moeten zich schamen”, zegt voorzitter Richard Gerrits van vakbond BOA ACP. De vakbond organiseerde de laatste weken acties omdat er steeds meer geweld wordt gebruikt tegen handhavers.,,De man draagt geen landelijk bekend tenue van een boa. Ik wil van de gemeente weten hoe het precies is gegaan”, zegt Gerrits. ,,Deze situatie op Urk benadrukt dat boa’s een wapenstok en pepperspray nodig hebben in bepaalde situaties. Een boa moet zich kunnen verdedigen als die in het nauw komt.”