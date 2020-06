Jongeren per ongeluk opgesloten in parkeergarage Hoogvliet Leiden

LEIDEN - De politie moest zaterdagavond in actie komen bij supermarkt Hoogvliet aan de Levendaal in Leiden nadat het inbraakalarm van de bijbehorende parkeergarage was afgegaan. Ter plaatse bleek dat twee jongens zaten ingesloten, aldus de politiewoordvoerder.



Rond 23:30 uur ging het inbraakalarm af, waarna de politie en de opgeroepen sleutelhouder direct naar de supermarkt zijn gegaan. Daar concludeerde de politie al snel dat de twee per ongeluk vast zaten nadat de garage dicht was gegaan.



Na hun bevrijding en een bekeuring voor het onnodig rondhangen in de parkeergarage zijn de twee naar huis gestuurd.

Reacties

04-06-2020 12:13:58 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.809

OTindex: 24.682

Ik heb alle vertrouwen in de goedheid des mensen. Maarre, wat moesten die knullen na sluitingstijd in die garage?

04-06-2020 12:39:21 venzje

Oudgediende



WMRindex: 17.807

OTindex: 5.568

Ze zullen nou nooit eens vierkant of driehoekig hangen hè?

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: