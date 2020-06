Van wie is deze ring uit 1928?

ALPHEN AAN DEN RIJN - De politie van Alphen aan den Rijn is op zoek naar de eigenaar of eigenaresse van een ring uit 1928. Dat meldt de politie op Facebook.

Het sieraad is bij de politie binnengebracht, schrijft het korps op social media. Toen agenten zagen dat er een inscriptie uit 1928 in stond vonden ze dat toch wel erg bijzonder. 'We kunnen ons voorstellen dat de ring emotionele waarde heeft', schrijft de politie op Facebook.



De ring wordt trouwens niet zomaar aan iemand meegegeven. Er staat nog meer ingegraveerd. 'De rechtmatige eigenaar kan ons vast vertellen wat er nog meer instaat.' Mocht u de ring kwijt zijn meld dat dan even bij de politie. De ring heeft inmiddels een echt procesnummer meegekregen: 2020157794.

04-06-2020 09:06:56 KhunAxe

Wat een enorme kletskoek! De eigenaar, mocht die nog leven, is minstens meer dan 100 jaar oud en heeft de ring al in geen 92 jaar meer gezien. Kolere zeg, wat een nonsens! 't Is zeker stil daarzo in Alphen aan de Rijn?

04-06-2020 09:23:33 MIADIA

S past leuk bij mijn ketting-hanger uit =<1920



ook een kleine amethyst in geel goud

04-06-2020 09:24:37 BatFish

@KhunAxe : Beetje domme uitspraak. Het kan uiteraard heel goed zijn dat dit een trouwring is van de ouders of grootouders van iemand. Dat kan wel degelijk grote emotionele waarde hebben. Ik heb de trouwrind van mijn opa (die heeft mijn oma nadat hij overleed in een hangertje laten maken en ik heb dat van mijn moeder geërfd). Ik zou het verschrikkelijk vinden als ik dat verloor.

04-06-2020 10:58:11 MIADIA

S @KhunAxe : een erfgenaam die de ring tot kort had zal ook wel weten welke tekst is gegraveerd

04-06-2020 11:25:39 KhunAxe

Sentimenten zijn zo goedkoop..



Vlak voordat mijn vader overleed gaf hij me een gouden ring met een mooie steen ingezet die al heel lang in de familie was, hij had 'm ooit van zijn vader gehad. De ring is door mijn junkie-zoon gestolen en verpand. Ik ben daar natuurlijk boos en verdrietig om geweest, maar ben er overheen gekomen.



Dus wat jij vreest heb ik aan den lijve ondervonden, en ik ben er nog steeds, de wereld is niet vergaan..



Het zou leuk voor de erve zijn als de ring terugkomt, maar zonee? Jammer dan.



.

04-06-2020 11:36:02 venzje

@KhunAxe :

In ieder geval staat de naam Peter erin plus een datum uit 1928. Stel nou dat de rechtmatige erfgenamen die datum niet precies weten, omdat ze wel de trouwdatum kennen, maar de datum in de ring op de verloving slaat? Dat was destijds niet ongebruikelijk.

Ik zou hierdoor zelf ook niet weten welke datum in de ring van mijn ouders staat.

.



04-06-2020 11:46:30 KhunAxe

Hoelang geleden de ring daadwerkelijk verloren is gegaan wordt niet vermeldt, dat kan 1 maand zijn maar ook 50 jaar?



(Overigens was mijn 1ste opmerking, die waar jij op reageert, geschreven toen ik nog aannam dat de ring 92 jaar geleden verloren was geraakt, dat heb ik later gecorrigeerd).



"..omdat ze wel de trouwdatum kennen, maar de datum in de ring op de verloving slaat? Dat was destijds niet ongebruikelijk."



Ik ben in 1975 verloofd en heb toen de datum van verloving laten graveren. Toen ik trouwde heb ik de datum aan laten passen. Dat was 'vroeger' minder gebruikelijk zeg jij? Zou kunnen hoor, geen idee..



.



04-06-2020 11:48:32 venzje

Maar zoals gezegd, het kan heel goed de verlovingsdatum zijn en dat is niet per se een datum die lang bekend blijft in de familiehistorie.

04-06-2020 11:51:36 KhunAxe

04-06-2020 11:52:31 venzje

(Volgens mij zitten we weer aardig om elkaar heen te editen. )



04-06-2020 11:57:38 KhunAxe

Waarom? Omdat mijn moeder indertijd op 4 oktober is overleden en dus normaliter de 7e oktober gecremeerd zou worden. Dat hebben wij in overleg een dag uitgesteld omdat de 7e oktober mijn trouwdag was.



Dus ik ben op 7 oktober 1977 getrouwd en dat weet ik omdat mijn moeder de 7e gecremeerd zou worden. Onwaarschijnlijk verhaal, maar 100% waar



Edit: Wij zijn inmiddels zozeer op elkaar ingesteld dat wij ondanks veelvuldig langs elkaar heen editen precies weten waar we het over hebben



.



04-06-2020 12:26:31 venzje

Ik weet mijn trouwdatum nog wel... bijna... (Ik twijfel nu tussen de 18e en de 20e ) en verloven hebben we nooit gedaan. Tenzij je de aankondiging van ons besluit om op zo kort mogelijke termijn te gaan trouwen als zodanig wilt beschouwen.

04-06-2020 13:11:35 KhunAxe

@venzje : En zo maken wij mensen toch nog best wel het e.e.a. mee tijdens ons leven..

04-06-2020 17:34:17 botte bijl

hoe het ook zit, als die ring terug komt bij iemand die er recht op heeft, dan is dat mooi

