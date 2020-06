Man reed zonder rijbewijs met 120 km/u over fietsbrug tijdens dollemansrit

De bestuurder die zaterdagavond voor een wilde achtervolging zorgde in de Bommelerwaard is een 28-jarige man uit Tiel. De man was niet in het bezit van een rijbewijs, meldt de politie. De recherche in Tiel onderzoekt de zaak.

Rond 22.00 uur zaterdagavond ontving de politie een melding van gevaarlijk rijgedrag in Tuil. Een bestelbusje met aanhanger zorgde daar voor een onveilige situatie op de weg.



Een stopteken van de politie mocht niet baten. Het busje reed met plankgas over de fietsbrug richting Zaltbommel en haalde snelheden van 120 kilometer per uur, waar 30 kilometer per uur is toegestaan.



De politie probeerde nog een keer een stopteken te geven, tevergeefs. In plaats van vaart te minderen ramde de bestuurder een politieauto. Een wilde achtervolging door het centrum van Zaltbommel volgde.



In de bocht ter hoogte van kruising Virieusingel en Waalbandijk dreigde het voertuig zelfs over de kop te gaan, het miste daarbij nipt twee voetgangers.



In Velddriel konden de agenten het voertuig ter hoogte van de Provincialeweg met meerdere politieauto's van de weg drukken. De verdachte kon daarop worden aangehouden. Er zijn geen gewonden gevallen.



De politie meldt dat het voertuig en de aanhanger in beslag zijn genomen.

Reacties

03-06-2020 18:03:54 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.783

OTindex: 24.671

Mooi dat ze 'm hebben kunnen pakken

03-06-2020 19:34:50 allone

Oudgediende



WMRindex: 40.211

OTindex: 73.389

Ik snap dat de politie zo iemand wil stoppen.

Tegelijkertijd zorgen juist de achtervolgingen voor wilde en gevaarlijke situaties.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: