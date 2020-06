Man rijdt met meterslange balk op dak op snelweg

Een automobilist is bij Epe van de snelweg afgehaald. De man had een 8,5 meter lange balk op zijn autodak gelegd en die met touw vastgemaakt. Met zijn last was hij de snelweg A50 opgereden.Volgens Omroep Gelderland was de bestuurder van plan om 180 kilometer met zijn opvallende vracht te gaan rijden. Die bewoog aan alle kanten, zegt de politie. Er was volgens hen sprake van een levensgevaarlijke situatie.De bestuurder moet zich bij het Openbaar Ministerie verantwoorden. Zijn lading is achtergebleven in Epe.