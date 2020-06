Dierenasiel had niet door dat DIT een kat was

Een asiel in de Verenigde Staten heeft een dier een nieuw baasje kunnen geven zonder eerst te weten om welk dier het ging. Pas nadat zorgverleners een kilo haar van het dier hadden verwijderd, zagen ze dat het een kat was.Zelfs Jani Kazaltzis zou deze makeover niet uit zijn hoed getoverd kunnen hebben. Een team van AHS besloot om het ongeïdentificeerde dier na een oproep te helpen en verwijderde maar liefst een kilo aan aaneengeplakte vacht. Pas na dat helse karwei werd duidelijk dat het om een achtergelaten poes ging. Het beestje kreeg de naam Fluffer en twee dagen na haar transformatie vond ze al haar gouden mandje.AHS deelde op haar sociale mediakanalen het opmerkelijke verhaal. In de comments vroegen bezorgde volgers of haar oorspronkelijke baasjes niet gestraft moesten worden, maar de organisatie gaf aan dat er van verwaarlozing gen sprake was. Haar vorige baasjes waren namelijk gestorven waardoor Fluffer zichzelf maar moest zien te redden.