Griekenland in eigen achtertuin: Fer (67) bouwde Santorini na

Wat te doen als je niet op vakantie kunt vanwege corona? Voor Fer Geerts uit Bergen op Zoom is het geen probleem. Hij waant zich gewoon in Griekenland in zijn eigen achtertuin, dankzij het enorme kunstwerk dat hij maakte van Santorini.Fer (67) is groot fan van Griekenland. Samen met zijn vrouw heeft hij al menig eiland bezocht. Maar het vulkaaneiland Santorini heeft een speciaal plekje in zijn hart. "Qua bouwstijl spreekt het me erg aan. Die kleine huisjes en trappetjes, en het feit dat er nauwelijks autoverkeer is… Het voelt als het einde van de wereld."Om thuis het vakantiegevoel vast te houden, besloot hij het eiland na te bouwen. "Het is een hobbyproject. Ik vind het heerlijk om eraan te werken", vertelt hij aan Editie NL. "Nu we niet op vakantie kunnen vanwege corona heb ik hem maar weer eens in de tuin gezet", lacht hij.Het is een langdurig project geworden. "Ik ben er al zeker twintig jaar mee bezig. Maar niet continu, hoor. Elk jaar pas ik wel weer iets aan of maak ik iets nieuws erbij. Het is niet op waarheid berust: ik heb grotendeels mijn eigen fantasie gebruikt."Het bouwwerk is gemaakt van allerlei afvalmateriaal waaronder piepschuim, karton, doek, stuukwerk en verf. "Het bestaat uit meer dan dertig modules die in elkaar geschoven kunnen worden. Inmiddels is het bijna tien vierkante meter groot."Zijn kunstwerk is al verschillende keren geëxposeerd. "Het heeft op een vakantiebeurs in Antwerpen gestaan, en in etalages in Bergen op Zoom en Etten-Leur. Mensen krijgen vaak een lach op hun gezicht als ze het zien."Fer hoopt dat er meer geïnteresseerden zijn om zijn werk tentoon te stellen. "Het zou mooi zijn als meer mensen er plezier aan kunnen beleven. Zeker in deze tijd, nu veel mensen in eigen land blijven."