Driehoog achter zonder balkon? Neem een deeltuin

Martijn uit Hoorn is een initiatief gestart om zijn tuin te delen met anderen. Want ja, als je op driehoog achter woont, is het wel zo lekker om af en toe in een tuin te kunnen relaxen of spelen. Martijn heeft er een platform aan gehangen: Deeltuinen. Daarmee kan je een tuin van iemand anders reserveren voor een paar uur of een hele dag of nacht.



Wat een rijkdom, dacht Martijn Neuvel toen hij met zijn vier kinderen in zijn tuin lag. "We hebben er veel voor moeten doen, maar we hebben een tuin. Er zijn zoveel mensen die dat niet hebben. Daar wilde ik iets voor doen."



Er zijn in ons land volgens Tuinbranche Nederland 7,9 miljoen huishoudens. Daarvan hebben er 5,5 miljoen een tuin. Dat betekent dat 2,4 miljoen huishoudens geen tuin hebben.



"Ik wilde mijn steentje bijdragen deze coronatijd", zegt Neuvel. Daarom begon hij het platform deeltuinen.nl. Daarmee brengt hij tuineigenaren in contact met particulieren die geen tuin hebben. "Sommige tuineigenaren vinden het leuk als je een paar uurtjes langskomt, of gezellig komt helpen in de moestuin of dat je zelfs een nachtje met je tent komt logeren."



Zo ook Toon en Therese Beemsterboer. "Wij hebben een forse tuin, en we vinden eigenlijk dat meer mensen daarvan moeten kunnen genieten."



De familie Beemsterboer heeft een grote tuin met appel- en perenbomen waar bezoekers zelfs mogen overnachten. "Het is niet de bedoeling dat het een camping wordt, maar het grasveld is uitermate geschikt voor tentjes. Daarnaast vinden we het gewoon leuk als mensen komen relaxen. Een boek lezen en lekker genieten."



Ze hoeven er niets voor te hebben. Dat is overigens ook het hele idee achter Deeltuinen. Initiatiefnemer Neuvel wil dat het laagdrempelig blijft.



"Mensen die het nodig hebben help je niet door er geld voor te vragen. Kijk, als iemand je een kopje koffie aanbiedt is het misschien leuk om er iets voor te geven maar verder moet het laagdrempelig blijven."



Als dit initiatief een succes blijkt, hoopt Neuvel het misschien verder uit te kunnen breiden. "Denk aan eigenaren van kasteeltuinen die hun tuin beschikbaar stellen voor bruiloften. Maar dat is een idee voor later."

Reacties

03-06-2020 09:21:57 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.758

OTindex: 24.671

Dat is al een vrij oud idee. Tegenwoordig noemen we dat "parken".

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: