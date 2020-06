Stop een kussen in de frigo-dag

Begin jaren 1900 was het in Europa en de VS de gewoonte dat je minstens één keer per jaar overdag je kussensloop in de voorraadkast legde. Dat was i

02-06-2020 14:11:35 Mamsie

Stop een kussen in de frigo-dag



Altijd goed. Als je op vakantie gaat en je hebt wat ruimte in de vriezer kan je daar best je kussen in bewaren.

Geen schimmel(hoop ik) of mijt die dat overleeft.

02-06-2020 14:13:15 Emmo

@Mamsie :

02-06-2020 14:17:06 Mamsie

@MIADIA : de kussens zelf? Wat voor materiaal is het het?

02-06-2020 14:17:16 venzje

Een uur schijnt nooit genoeg te zijn (behalve 'van de wolf' ), terwijl er daar veel meer nog van beschikbaar zijn.



02-06-2020 15:31:06 MIADIA

S

02-06-2020 15:43:46 botte bijl

@MIADIA :

02-06-2020 16:25:13 Grouse

Ik heb eens geprobeerd een kapok kussen te wassen. Ik kan iedereen vertellen dat zoiets geen succes is. Dons of veren gaat overigens prima.

02-06-2020 16:32:27 Emmo

@Grouse : Yep, 30°C, niet centrifugeren en aan de lucht laten drogen. Gaat prima.

