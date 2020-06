Man in Rotterdam aangehouden met half miljoen euro in boodschappentas

Een 51-jarige man uit Brazilië is woensdag aangehouden door de politie in Rotterdam, omdat hij 525.000 euro in een grote boodschappentas bij zich had. Hij wordt verdacht van witwassen.



De politie kreeg woensdag een tip en ging naar de Argonautenweg in Hillegersberg. Daar in de buurt zagen ze de man met een big shopper in een auto stappen. In de tas zaten stapeltjes bankbiljetten. Het geld is geteld en in beslag genomen.

Reacties

01-06-2020 14:09:55 KhunAxe

'De politie kreeg woensdag een tip..'



Ratten slapen nooit... Ik heb de pest aan dit soort ratten Ratten slapen nooit... Ik heb de pest aan dit soort ratten

01-06-2020 14:14:46 Emmo

@KhunAxe : Het aangeven van vermoedelijk crimineel handelen? Dus als je iemand bij een supermarkt ziet inbreken laat je dat maar gaan?

01-06-2020 14:19:47 KhunAxe

Hier heeft een crimineel een andere crimineel aangegeven. Waarom? Uit goed burgerschap? Natuurlijk niet! Om hem een hak te zetten!



Dat is wat ik met 'ratten' bedoel, verraders die verraden om er zelf beter van te worden of omdat ze iemand anders niet het licht in zijn ogen gunnen.. Denk aan Judas



Of denk je nou écht dat een brave burger van tevoren op de hoogte was van de tas met geld en uit goed burgerschap de politie op voorhand daarvan op de hoogte heeft gesteld? Nee hé? Zo naïef ben jij vast niet ouwe @Emmo : Nee, dan verricht ik een z.g. burgerarrestatie, of ik licht de autoriteiten in, maar dit is heel iets anders!Hier heeft een crimineel een andere crimineel aangegeven. Waarom? Uit goed burgerschap? Natuurlijk niet! Om hem een hak te zetten!Dat is wat ik met 'ratten' bedoel, verraders die verraden om er zelf beter van te worden of omdat ze iemand anders niet het licht in zijn ogen gunnen.. Denk aan JudasOf denk je nou écht dat een brave burger van tevoren op de hoogte was van de tas met geld en uit goed burgerschap de politie op voorhand daarvan op de hoogte heeft gesteld? Nee hé? Zo naïef ben jij vast niet ouwe

01-06-2020 14:26:46 Zeeuw

@KhunAxe ben het met je eens heb zelf ook een hekel aan "ratten" toch zal ik er geen minuut slechter van slapen. Hezelfde geld voor mij bij afrekeningen BINNEN het criminele circuit opgeruimd staat netjes toch, en het is vaak ook een keuze als jij een vermogen aan drugs ript van een concurerende bende kan je een tegenactie verwachten.. als het daar buiten gaat en bijvoorbeeld een advocaat wordt vermoord is dit een ander verhaal natuurlijk...

01-06-2020 14:49:36 KhunAxe

Dat is natuurlijk een ongefundeerde aanname. Een even plausibele aanname kan zijn dat het geld verdiend is in de illegale wiethandel? Daarmee is het natuurlijk geld dat de belastingdienst onthouden is, maar is het nou écht zo crimineel? Half Nederland rookt wiet, al dan niet illegaal verkregen. En de andere helft probeert de belastingdienst te slim af te zijn



En er slechter van slapen? Och, dat doe ik sowieso niet van zaken die in principe ver van mijn bed zijn, maar ik kan ze dan nog wel afwijzen.



@Zeeuw : "..als jij een vermogen aan drugs ript van een concurerende bende kan je een tegenactie verwachten..."Dat is natuurlijk een ongefundeerde aanname. Een even plausibele aanname kan zijn dat het geld verdiend is in de illegale wiethandel? Daarmee is het natuurlijk geld dat de belastingdienst onthouden is, maar is het nou écht zo crimineel? Half Nederland rookt wiet, al dan niet illegaal verkregen. En de andere helft probeert de belastingdienst te slim af te zijnEn er slechter van slapen? Och, dat doe ik sowieso niet van zaken die in principe ver van mijn bed zijn, maar ik kan ze dan nog wel afwijzen.

01-06-2020 16:02:12 De Paus

S . Maar ja, in deze goddeloze wereld wordt daar meteen weer iets kwaads achter gezocht. Maak het geld maar snel over naar De Paus, Sint Pietersplein 1, Vaticaanstad. Deze man had natuurlijk wat extra klein geld meegenomen om in het kerkenzakje te stoppen. Maar ja, in deze goddeloze wereld wordt daar meteen weer iets kwaads achter gezocht. Maak het geld maar snel over naar De Paus, Sint Pietersplein 1, Vaticaanstad.

