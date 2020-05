Mannen ingehuurd voor seksfantasie gaan verkeerde huis binnen

Het zal je maar gebeuren: lig je te slapen en staan er ineens twee mannen met kapmessen aan je bed. Het overkwam een inwoner van New South Wales in Australië. Het bleek niet te gaan om een beroving, maar een seksfantasie waarbij de ingehuurde mannen het verkeerde huis waren binnengegaan.



Het voorval gebeurde in juli vorig jaar, meldt BBC. De twee mannen waren ingehuurd om een fantasie van een klant uit te voeren. Die wilde vastgebonden worden in zijn ondergoed en vervolgens worden geaaid met een bezem. "Hij was bereid daarvoor 5000 Australische dollars te betalen, mits het rollenspel goed werd uitgevoerd", vertelde de rechter.



De klant maakte de afspraak met de twee mannen via Facebook en gaf vervolgens zijn adres door. Maar toen de klant verhuisde naar een plaats 50 kilometer verderop, vergat hij een adreswijziging door te geven. De twee mannen gingen vervolgens het huis binnen op het oorspronkelijke adres.



De nieuwe bewoner van het huis werd 's ochtends vroeg wakker van gerommel in de keuken. Omdat het licht aanstond, ging hij ervan uit dat het een vriend was die iedere ochtend langskwam om koffie te zetten. Enkele minuten later stonden er ineens twee mannen met kapmessen boven zijn bed.



Gearresteerd

Die ingehuurde mannen hadden al snel door dat ze een fout hadden gemaakt. Volgens een politierapport verontschuldigden ze zich en gaven ze de bewoner een hand. Vervolgens gingen ze er snel vandoor en reden ze naar het juiste adres. De geschrokken bewoner besloot alsnog de politie te bellen, waarop de twee mannen werden gearresteerd.



Onlangs begon de rechtszaak tegen de twee mannen. Eén van hen is inmiddels vrijgesproken. Naar verwachting zal dit ook gebeuren met de tweede man. Volgens de rechter zijn er geen aanwijzingen dat de actie van de mannen opzettelijk was. "Ze droegen de kapmessen om in het rollenspel te gebruiken. Er was niets afgesproken over hoe de fantasie zou worden uitgevoerd."

Reacties

31-05-2020 18:17:32 submarine

Erelid

WMRindex: 916

OTindex: 493

Wnplts: Oceania

Quote:

De twee mannen waren ingehuurd om een fantasie van een klant uit te voeren. Die wilde vastgebonden worden in zijn ondergoed en vervolgens worden geaaid met een bezem.

Ik heb ook weleens leuke fantasieën.



Van 30:10 tot 32:10



Kukelekuu! Ik heb ook weleens leuke fantasieën.Van 30:10 tot 32:10

31-05-2020 18:26:17 botte bijl

Stamgast



WMRindex: 79.755

OTindex: 34.514

ochtnogtoe en dat in Australië. ze waren er helemaal ondersteboven van

31-05-2020 21:33:40 Minala

Senior lid

WMRindex: 100

OTindex: 63

Hoe kunnen ze nou alsnog naar het juiste adres rijden als ze daarvan geen adreswijziging hadden gehad?

31-05-2020 22:29:09 Emmo

Stamgast



WMRindex: 44.710

OTindex: 24.636

@Minala : Vragen aan de bewoner die ze eerst hadden verrast.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: