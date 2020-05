Vlindertuin per ongeluk gemaaid: 'Herstel duurt jaren'

In de vlindertuin van het Rider Hoen Park in Hoensbroek is het dinsdagmiddag fout gegaan met maaien. Van het bloemenveld met ingezaaide bloemen, planten en struiken is daardoor niets meer over. Het is een fout van de aannemer, aldus de gemeente Heerlen.Het bloemenveld wordt beheerd door inwoners van de plaats, in samenwerking met Stichting The Butterfly House. Het veld is zorgvuldig aangelegd en zou de ideale plek voor vlinders moeten zijn. Door een maaifout staat er nu geen enkele plant meer."We zijn ervan geschrokken", zegt Stefan Cools, die betrokken is bij het onderhouden van het veld. "Onze eerste reactie was: hoe kan zoiets gebeuren?" Het onderhoud van de velden wordt normaal gesproken namelijk niet door de gemeente gedaan, maar door beheerders met expertise op dit gebied.Volgens de gemeente Heerlen ligt de fout bij de aannemer, die niet gehandeld heeft volgens de aangeleverde tekeningen. "Daarop staat duidelijk op welke plekken wel en op welke plekken niet moet worden gemaaid. De aannemer die hiervoor verantwoordelijk is, heeft inmiddels zijn excuses aangeboden en zal zorgen voor herstel", laat de gemeente in een reactie weten.In samenwerking met de beheerders van de tuin zal een plan gemaakt worden voor een nieuwe start. "De kosten komen voor rekening van de aannemer. De gemeente zal al het mogelijke doen om de vlindertuin zo snel en goed mogelijk te herstellen en te behouden wat mogelijk is."Dat is volgens Cools echter te makkelijk gedacht. "Dit soort bloemenvelden kent een heel precies proces. Dat zaai je in, dat komt op... Het tweede jaar gaat het pas echt bloeien", zegt Cools."De gemeente zegt dat er een fout is gemaakt die snel hersteld kan worden, maar dat is niet realistisch. Het moet een goed veld zijn en je moet met het ritme van de natuur werken. De natuur kun je niet dwingen."