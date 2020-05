Angelique ontvangt kerstkaart vijftien jaar na verzending

Angelique Huntink (41) uit Montfoort wist niet wat ze zag toen ze afgelopen dinsdag haar post opende. Er zat een kerstkaart bij. Die in 2005 is verstuurd.Ze fronste haar wenkbrauwen al bij het zien van de voorkant van de kaart. Donkerrood met een kerstboom erop. "Ik had echt zoiets van: Eh, een kerstkaart in mei, vreemd..."Het werd nog vreemder toen ze de tekst las op de kaart. "We wensen jullie fijne feestdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar", stond erop. En daaronder: "Hoe gaat het met je zwangerschap?""En toen maakten mijn hersenen echt overuren", vertelt Angelique. Want: zwangerschap? Haar enige kind, een zoon, was al een puber van 14 jaar! Bovendien was de kaart van kennissen die Angelique en haar man al jaren kennen. "Die weten echt wel dat ik niet zwanger ben."De postzegel en het stempel op de envelop gaven uitsluitsel: het ging namelijk om een 29-eurocent-zegel en er stond een datumstempel met het jaartal 2005 op."Ik moest heel hard lachen. Maar dacht tegelijkertijd: hóé kán dit? Hoe kan een postkaart zó veel vertraging oplopen?""Dat is voor ons ook gissen", vertelt Tahira Limon, woordvoerder van PostNL. "Het is wonderlijk dat dit is gebeurd.PostNL is verplicht om 95 procent van de post op tijd te bezorgen. De Autoriteit Consument en Markt ziet erop toe of dat ook gebeurt. "Als post toch onverhoopt te laat is, door bijvoorbeeld een kwijtgeraakte postzak, dan sturen we daar altijd een begeleidende brief bij."Dat is hier niet gebeurd. "Maar zó veel vertraging hebben we nog nooit meegemaakt. We weten niet hoe dit kan."Zelf is Angelique gaan gissen. Heeft iemand hem al die tijd bewaard en ineens op de post gedaan? Is de envelop tussen de postsorteermachine terechtgekomen?"De kaart ziet er verder helemaal intact uit, is niet vergeeld, dus als je me had verteld dat-ie vorige week is geschreven, zou ik het zo geloven."De kaart krijgt een speciaal plekje in haar huis. "We zullen nooit weten wat ermee is gebeurd, en misschien is dat raadsel ook wel de charme."