Jean (65) krijgt al negen jaar ongevraagd pizza's aan de deur

Voor sommige mensen klinkt het als een droom, maar Jean van Landeghem wordt er knettergek van: al negen jaar lang krijgt hij ongevraagd pizza's thuisbezorgd. Wie hem dit aandoet, is een groot vraagteken. "Als ik het geluid van een brommer hoor, word ik al zenuwachtig."



Doordeweeks, in het weekend, 's ochtends of 's nachts: op alle mogelijke dagen en tijden staan er pizzakoeriers voor Jean's deur in Turnhout, net over de grens in België. "Vaak zijn het er een stuk of vijf. Maar ze stonden er ook een keer met veertien dozen én kebab", vertelt hij aan Editie NL.

Raadsel



De pizza's worden allemaal besteld op zijn naam, adres en telefoonnummer. Wie hem deze terreur aandoet, is nog steeds een raadsel. "Ik heb geen vermoeden wie het kan zijn. Inmiddels kun je het geen grapje meer noemen."



Jean is er erg onrustig onder. "Ik slaap ook ontzettend slecht. Als ik het geluid van een brommer hoor, word ik al zenuwachtig." Wel doet hij altijd de deur open. "Ik moet wel, anders gaan ze mijn buren ermee lastigvallen."



De bestellingen zijn afkomstig van verschillende pizzeria's. "Laatst had ik een bestelling die helemaal in Antwerpen besteld was, vijftig kilometer verderop. Ik heb al verschillende brieven gestuurd, maar ze reageren er niet op. Ook heb ik al vijf keer aangifte gedaan bij de politie."



Of hij stiekem weleens een pizza heeft aangenomen? "Nee, nooit. De politie heeft gezegd dat ik dat ook niet moet doen. Trouwens, ik hou niet eens van pizza. Geef mij maar frieten."

Reacties

31-05-2020 12:48:28 BatFish

Oudgediende



WMRindex: 6.003

OTindex: 18.901

Je zou zeggen dat er methoden moeten zijn om zijn adres automatisch te laten detecteren bij pizzatenten zodat ze niet bezorgen. Bizarre toestand. Of de pizza's zijn nog niet betaald (maar dan zouden de pizzeria's er vermoedelijk wel snel wat aan doen) of dit geintje kost iemand veel geld.

31-05-2020 13:22:36 omabep

Oudgediende



WMRindex: 8.368

OTindex: 3.121





Ik geloof dat ze tot een 10 km gaan alleen in de Corona crisis ietsje verder maar ook niet te ver. Als de aangeschreven zaken niet reageren dan hebben ze alleen zichzelf er maar mee. 50 km voor niets gereden en personeel op stap sturen vind ik ook erg vreemd in de oren klinken, kan dit in België echt? Hier niet hoor.Ik geloof dat ze tot een 10 km gaan alleen in de Corona crisis ietsje verder maar ook niet te ver.

31-05-2020 13:25:35 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.395

OTindex: 780

@omabep : Op een of andere manier denk ik dat het in deze allemaal om vooruitbetaalde orders gaat. Er is geen zinnig mens die op 50 km afstand een pizza gaat bezorgen zonder vooruitbetaald te zijn..

31-05-2020 14:26:29 Heusdenaar

Erelid



WMRindex: 3.483

OTindex: 58





Ik vondt het wel vreemd dat ze ons belden omdat er genoeg pizzerias waren in Tilburg. Dus we gaven al aan we extra bezorgkosten zouden berekenen. Zij vonden dat geen probleem dus we hebben het bezorgd maar uit voorzorg waren we wel met 4 man gegaan. @omabep : 10 tot 15 km kan ik wel geloven. Ik heb wel eens een bestelling gehad om 4 uur 's nachts net voor het sluitingstijd. Onze zaak was in Drunen en ze belden mij uit Tilburg dat was een afstand tussen 25-30 km.Ik vondt het wel vreemd dat ze ons belden omdat er genoeg pizzerias waren in Tilburg. Dus we gaven al aan we extra bezorgkosten zouden berekenen. Zij vonden dat geen probleem dus we hebben het bezorgd maar uit voorzorg waren we wel met 4 man gegaan.

