Belg rijdt rond met wel heel opvallende nummerplaat voor deze tijd…

In Gentbrugge werd woensdag een Mercedes gespot met een gepersonaliseerde nummerplaat die tekenend is voor de tijd. Achterliggers zullen in ieder geval anderhalve meter afstand houden…Studio Brussel-presentator Stijn Vlaeminck deelde woensdagnamiddag een foto van een zwarte Mercedes met nummerplaat ‘COVID-19’, oftewel de andere benaming van het coronavirus.De tweet ging meteen viraal en kon op heel wat hilariteit rekenen. “Hij zal niet van bumperklevers houden”, “Om flitsers en agenten aan te moedigen de nodige afstand te bewaren?” en “Nieuwe auto van Marc Van Ranst?”, klonk het onder meer in de comments.