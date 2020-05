Vrouw verandert naam omdat schrijfwijze te moeilijk is

Een vrouw heeft haar naam laten veranderen in een ‘normalere’ variant omdat ze mensen altijd moest uitleggen hoe de naam geschreven moest worden. Haar ouders waren echter niet blij met die wijziging.



De ouders van de vrouw gaven haar de naam ‘Qur’stylle’, (‘crystal’ uitgesproken). Als jong meisje vond ze het lastig dat ze haar naam altijd moest spellen voor andere mensen, en toen ze dat deed, werd ze vaak vreemd aangekeken. Daarom zei ze tegen haar vrienden op den duur dat ze gewoon ‘Chrystal’ heette. Toen haar ouders ontdekten dat ze tegen haar vrienden over de spelling ‘loog’, werd ze vreemd genoeg gestraft.



Nu ze volwassen is geworden, heeft ze besloten om haar naam te veranderen naar Chrystal, de meer gangbare versie. Toen haar ouders dat te weten kwamen, vonden ze dat Chrystal hen bedrogen had en dreigden ze ermee om haar uit de familie te zetten.



De vrouw kaartte de kwestie aan op Reddit. Ze vroeg op het forum of het fout was om haar naam te veranderen. “Je ouders waren egoïstisch om je dat aan te doen. Er is voor ouders geen enkele reden om hun kinderen een vreemde naam te geven. Ze weten immers goed genoeg dat mensen wreed kunnen zijn” en “Je bent nu volwassen, dus je mag ontevreden zijn met je naam en hem veranderen. Je ouders mogen dat niet leuk vinden, maar ze mogen je niet bedreigen omwille van een volwassen beslissing”, klinkt het onder meer in de reacties.

Reacties

30-05-2020 18:15:02 Mamsie

Oudgediende



WMRindex: 37.111

OTindex: 77.835

Die ouders kunnen het ongemak beter bij zichzelf zoeken.

Je kind opzadelen met een onuitsprekelijke naam getuigt nu eenmaal niet van erg veel wijsheid.

Ze mogen blij zijn dat alleen de schrijfwijze veranderd is en hun dochter niet opeens Daphne of Jessica heet.

30-05-2020 18:39:33 KhunAxe

Erelid



WMRindex: 2.375

OTindex: 773

Dreigen uit de familie te zetten? Ik zou niet eens bij die familie willen horen

