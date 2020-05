Model wordt gepest omwille van haar grote borsten

Een Russische vrouw heeft zo’n enorme borsten dat ze scheef bekeken wordt op straat en soms zelfs gepest wordt. Haar zelfvertrouwen kreeg een stevige deuk, tot ze als model begon te werken.Toen Anastasiya Berthier 10 jaar was, werd ze op school gepest om haar lichaam. Sommigen noemden haar ‘dikkerdje’ of ‘varkentje’. Een jaar later, in de zomer van 2006, groeiden haar borsten van een A-cup tot een E-cup waardoor ze nog harder gepest werd. Ook op straat kreeg ze ongewenste aandacht van wildvreemde mensen die haar schreef bekeken omwille van haar grote borsten.Tien jaar lang kampte ze met een laag zelfvertrouwen. Ze probeerde al het mogelijke om af te vallen. “Ik vocht met mezelf, onder druk van mijn familie en de maatschappij die een smallere taille ‘oplegde’. Ik nam zelfs gevaarlijke pillen om af te vallen. Dat lukte, maar een tijd later werd ik opnieuw voller. Mijn borsten werden steeds groter. In één zomer ging ik van een A-cup tot een E-cup. Toen ik terug op school kwam, kreeg ik daardoor veel aandacht. Soms vond ik dat leuk, maar soms ook niet, zoals ze me bijvoorbeeld ‘borst’ noemden”, vertelt ze in The Mirror.In 2017 kwam Anastasiya, die intussen een – naar eigen zeggen natuurlijke – K-cup heeft, onder de aandacht van enkele fotografen en begon ze een modellencarrière. Intussen heeft ze meer dan een miljoen volgers op twee verschillende Instagramaccounts en zit ze in de fleur van haar leven. “Het duurde erg lang voor ik mijn lichaam accepteerde. Wat hielp was het besef dat ik nooit iemand anders kan worden. Ik kan mijn lichaam niet veranderen, maar ik kan wel de beste versie van mezelf zijn. Toen ik begon te modelleren en mezelf op foto’s zag, kreeg ik veel positieve reacties. Dat hielp me enorm om nog meer van mezelf te houden”, besluit ze.