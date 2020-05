Waakzame buizerd valt Zeeuwse hardloper tweemaal aan

Een roofvogel heeft dinsdag twee keer een Zeeuwse hardloper aangevallen. De man hield er schrammen op zijn hoofd aan over. Op Facebook waarschuwt hij mensen voor deze "terrorbuizerd".



"Het was echt een klap op mijn hoofd", zegt Mattheo van Koeveringe tegen Omroep Zeeland. Tijdens zijn hardlooprondje werd hij gisteravond aangevallen door de vogel, vermoedelijk een buizerd. Dat gebeurde op de Gentmansdijk tussen Oostdijk en Krabbendijke.



Hij zag de aanval niet aankomen: "Ik was gewoon aan het hardlopen en kreeg ineens een klap op mijn achterhoofd. Ik voelde en zag dat er bloed aan mijn hand zat."



De vogel vloog na de aanval weg, maar keerde kort daarna terug. "Hij ging op een hoogspanningsmast zitten en toen ik verder liep, daalde hij nog een keer en raakte hij me weer." Van Koeveringe belde daarna zijn vader om te vragen of hij hem kon komen ophalen, zodat hij niet nog een keer langs het dier hoefde.



Hij adviseert hardlopers het stukje dijk voorlopig te mijden. Onder het bericht dat Van Koeveringe op Facebook plaatste, is te lezen dat meer mensen last hadden van de vogel. "Mij heeft hij niet verwond, maar hij scheerde wel vier keer rakelings over mijn hoofd. Het is echt heel eng", schrijft een vrouw.



Buizerds met nesten vallen vaker mensen aan als zij te dicht in de buurt komen. Zij proberen hun nest te beschermen.

Reacties

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: