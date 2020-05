Wolf in Brabant heeft honger, duwt compleet shetlandveulentje genaamd Olav naar binnen, wolvenexpert ontkent.

In het Brabantse Haarsteeg is een shetlandveulentje aangevallen en opgegeten. De eigenaar van het dier plaatste een foto van de gruwelijke vondst op Facebook. Hij vond alleen nog een stukje van een pootje terug. Jowan van Oosterhout is boos en is er stellig van overtuigd dat een wolf de schuldige is.„Het is complete onzin om te zeggen dat een wolf alleen een poot overlaat”, zegt wolvenexpert Glenn Lelieveld van Wolven in Nederland. Volgens hem kan de wolf niet als schuldige worden aangewezen. „Een wolf is heel efficiënt en haalt alleen wat hij nodig heeft. Een wolf zou nooit een complete ruggengraat en kop opeten.”(Dat doet hij anders nooooit!)