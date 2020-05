Knuffelberen maken ritje in achtbaan Walibi Holland

Walibi Holland heeft tientallen knuffelberen een ritje laten maken in achtbaan Untamed. Het pretpark in Biddinghuizen deelt een hilarisch filmpje van de achtbaanrit op social media.De 22 beren maken een ritje in achtbaan Untamed, waarbij ze een snelheid van 92 kilometer per uur bereiken en vijf keer over de kop gaan. De achtbaan is 36,5 meter hoog. De knuffels worden flink heen en weer geschud terwijl ze door de baan sjezen.Walibi Holland is sinds afgelopen maandag weer open. Het filmpje werd gemaakt toen het pretpark nog geen bezoekers mocht ontvangen. Toen de opening van het attractiepark in april werd uitgesteld vanwege de coronacrisis, werden meerdere acties bedacht om het park naar de mensen thuis te brengen."Het is een operationeel pretpark en je kunt er leuke dingen doen. We wilden leuke content maken zodat mensen thuis toch plezier konden beleven in onze attracties", vertelt een woordvoerder.Eerder werden er ook al badeenden losgelaten in de wildwaterbaan en slagroomtaarten afgeschoten vanuit een vrijevaltoren. "We blijven dit soort video's maken, want het wordt goed ontvangen!"