Boete gekregen voor het overtreden van de coronaregels? Niet betalen, zegt RUG-hoogleraar Jan Brouwer

Heb je een boete gekregen voor het overtreden van de coronaregels? Dan kan je die beter niet betalen. De boete voor een samenkomst is niet rechtsgeldig. Dat zegt de Groningse hoogleraar recht & samenleving Jan Brouwer.



Lang hield Brouwer zich stil, maar nu de coronacrisis een beetje onder controle is, vindt hij het tijd om zich uit te spreken. Eerder al zei hij tegen deze krant dat sommige coronamaatregelen indruisen tegen de grondwet. Nu adviseert hij om sommige coronaboetes niet te betalen.



Hij kreeg mails van studenten die thuis betrapt waren op het vieren van een verjaardag en een boete kregen. Dat kan niet, zegt Brouwer. Wanneer je die wel hebt gekregen, moet je die aan de strafrechter voorleggen. ,,Er zijn veel boetes onterecht uitgedeeld. De inhoud van de noodverordening is onduidelijk. Het is een zooitje. Het beboeten van mensen grenst soms aan willekeur.''



Dat de noodverordening rechtsstatelijk nog niet deugt, heeft de Raad van State maandag bevestigd. Volgens de Raad beperken de maatregelen die de overheid getroffen heeft om de verspreiding van het coronavirus af te remmen de grondwettelijke vrijheden van burgers. Daarom dringt De Raad van State aan op haast om tot een tijdelijke noodwet te komen.



Niet alle boetes zijn onterecht uitgedeeld, benadrukt Brouwer. ,,Als je als café-eigenaar je terras voor 1 juni hebt opengedaan en je hebt daar een boete voor gekregen, dan is dat terecht. Maar er zijn veel grijze gebieden. Daar doen zich allerlei problemen voor'', zegt Brouwer. Zoals wanneer je met drie vrienden in een park op 1,5 meter afstand zit en een boete krijgt, of wanneer je thuis mensen op bezoek hebt.

Kijk terug: 'De noodverordeningen gaan veel te ver.' Hoogleraar Jan Brouwer was te gast in DVHN Live



Voor de mensen die de boete al hebben betaald is het te laat. Wie nu nog een boete krijgt voor het overtreden van de regels, moet die volgens de hoogleraar niet betalen. ,,Een boete van meer dan 100 euro heeft een strafblad tot gevolg'', zegt Brouwer. ,,De officier van justitie legt je die boete op. Tegen die boete moet je verzet aantekenen en dan moet de zaak aan de strafrechter worden voorgelegd.''



Wanneer de rechter de zaak behandelt, verwacht Brouwer dat er geen straf kan worden opgelegd ,,De noodverordening achter de voordeur is in strijd met het recht op privacy in de grondwet.''



Ook advocaten roepen om in verzet te komen tegen coronaboetes. Tegen Trouw zegt advocaat Frank Jeurzing dat het stuitend is dat de strafbeschikking voor corona-overtredingen wordt ingezet en dat mensen zich moeten verzetten tegen de bekeuringen.



Evert van der Meer, strafrechtadvocaat bij de Haan Advocaten & Notarissen in Groningen, heeft nog geen aanvechting van een coronaboete in de praktijk gehad, maar zegt dat het de moeite waard is om een boete voor te leggen aan de rechter. ,,Als je de coronaregels hebt overtreden, krijg je een aantekening op je justitiële documentatie. Die blijft altijd staan en daar kan je last van krijgen. Wanneer je de boete betaalt, beken je schuld.''

Reacties

29-05-2020 10:31:02 stora

Oudgediende



WMRindex: 18.180

OTindex: 2.663



Er was bv al veel onduidelijk voor studentenhuizen.

Ze zijn geen gezin, maar ze leven net zoals een gezin doet, behalve dan in 1 bed slapen vermoed ik

En de politie betrad gewoon het studentenhuis en deelde boete's uit.

Je merkte als buitenstaander aan je water dat dat gewoon niet deugde.



Laatste edit 29-05-2020 10:31 Die advocaten hadden wel iets eerder aan de bel mogen trekken.Er was bv al veel onduidelijk voor studentenhuizen.Ze zijn geen gezin, maar ze leven net zoals een gezin doet, behalve dan in 1 bed slapen vermoed ikEn de politie betrad gewoon het studentenhuis en deelde boete's uit.Je merkte als buitenstaander aan je water dat dat gewoon niet deugde.

29-05-2020 12:48:08 Minala

Senior lid

WMRindex: 99

OTindex: 63

@stora :



Niet alleen bij studentenhuizen. Ook bij mensen thuis komt politie zonder toestemming binnen en delen boetes uit.



Deze intelligente lockdown is alles behalve intelligent. Niet alleen bij studentenhuizen. Ook bij mensen thuis komt politie zonder toestemming binnen en delen boetes uit.Deze intelligente lockdown is alles behalve intelligent.

29-05-2020 15:49:38 mehor

Het riekt soms gewoon naar machtsmisbruik.



BOA's denken nu ook opeens dat ze heel belangrijk zijn, terwijl het merendeel gewoon personen zijn die afgewezen zijn voor de politieschool.

Om hier te kunnen reageren moet je lid zijn.

Meld je nu aan.Login via: