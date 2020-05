Hartverscheurend Hachi-verhaal: hond wacht maanden op overleden baas

Een zeer droevig tafereel speelt zich af in Wuhan. Daar werd in februari een oudere inwoner van de stad met het coronavirus opgenomen in het ziekenhuis. Zijn trouwe viervoeter kwam met zijn baasje mee en wacht nu al drie maanden op zijn terugkeer.Het beestje kwam samen met zijn baasje naar het ziekenhuis en wachtte trouw op zijn terugkeer. Echter bezweek zijn baasje na vijf dagen aan het virus, maar zijn hondje weigerde het ziekenhuis te verlaten. De medewerkers hebben hem al die tijd gevoerd en hebben hem inmiddels Xiao Bao (kleine schat) genoemd.Xiao heeft al die tijd in de wachtkamer van het ziekenhuis gewacht tot de lockdown werd opgeheven op 13 april. Daarna werd het 7-jarige hondje opgevangen door de eigenaar van het winkeltje in het ziekenhuis. “Hij verliet nooit het ziekenhuis. Het was hartverwarmend. (…) Elke ochtend als ik de winkel opende, zat hij op me te wachten.” Xiao Bao is op een gegeven moment zelfs weggebracht, maar hij wist zijn weg naar het ziekenhuis weer te vinden.Inmiddels is Xiao Bao overgebracht naar een asiel, nadat meerdere patienten klaagde dat hij door de kamers liep. Het verhaal doet erg denken aan de film Hachi, ook gebaseerd op een waargebeurd verhaal.